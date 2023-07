Athlète masculin de l’année 2023-23 NewsTribune – Shaw Local

« Il est vraiment unique en son genre. Je n’ai jamais entraîné quelqu’un comme lui et je n’en entraînerai probablement jamais un autre comme lui. Il mérite définitivement tout ce qu’il a obtenu – tous les prix et bourses. Il est sorti et a travaillé pour cela. Rien ne lui a été donné. Il l’a définitivement mérité.

— Mike Filippini, entraîneur de basket-ball Hall