Athlète de la semaine du Bay Area News Group : Lilie Parodi, Woodside

Darren Sabedra est journaliste sportif au Bay Area News Group et rédacteur sportif au lycée pour The Mercury News et East Bay Times, supervisant la couverture préparatoire dans toute la Bay Area. Il travaille pour le Bay Area News Group depuis le début des années 1990 et a couvert de nombreux sports, notamment le football et le basket-ball de Stanford, le baseball professionnel et la NFL. Il a également travaillé sur le bureau de rédaction sportive. Darren est diplômé de l’Université d’État de San Jose avec un baccalauréat en journalisme.