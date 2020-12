– Les recommandations sont choisies indépendamment par les éditeurs de Review. Les achats que vous effectuez via nos liens peuvent nous rapporter une commission.

En ce qui concerne les revêtements de visage, il y a ceux qui étouffent, glissent ou s’effondrent après quelques lavages, et puis, il y a ceux qui sont étonnamment confortables et qui restent en place. Si vous êtes à la recherche de ce dernier, vous avez de la chance: pour le moment, vous pouvez obtenir le meilleur masque facial que nous ayons jamais testé chez Review — Athleta’s Everyday mask — à 50% de réduction.

Régulièrement 30 $ pour un pack de cinq, ces masques tombent à seulement 14,99 $ pour ce multi-pack de vacances, ce qui est le meilleur prix que nous ayons jamais vu. Cela signifie que vous paierez un peu moins de 3 $ chacun, ce qui en fait un vol absolu. Vous pouvez également les obtenir pour les filles pour 14,99 $ dans les impressions de vacances, plus les commandes sont expédiées gratuitement lorsque vous dépensez plus de 50 $.

Que vous remplaciez certains de vos revêtements faciaux en tissu les plus mauvais à l’usure ou que vous les achetiez pour la première fois, cela pourrait être le moment idéal pour investir. Pourquoi? Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) recommandent de porter des masques en public pour aider à prévenir la propagation du COVID-19, et ils sont obligatoires dans de nombreux magasins, États et villes. Avoir une réserve de masques faciaux confortables, respirants et faits de matériaux de haute qualité en vaut vraiment la peine.

Pourquoi nous aimons ce masque facial Athleta

Après avoir testé les masques en tissu les plus populaires sur le marché, l’expert en vêtements de Review, Jamie Ueda, a surnommé les masques non médicaux Athleta’s Everyday comme le meilleur revêtement facial du marché.

Ces choix de taille unique étaient les préférés de Jamie pour une multitude de raisons, y compris la conception de tissu mince à trois couches et l’équilibre impressionnant qu’ils trouvaient entre confort et fonctionnalité. Contrairement à d’autres masques, elle a constaté qu’ils étaient en fait assez respirants, tout en offrant une protection standard. Ils ont des boucles d’oreille attachées et réglables pour attacher le tissu étroitement contre votre visage, et le nez inclus – qui ne se trouve pas toujours dans les masques en tissu – peut être ajusté pour une sécurité et un confort optimaux.

Nous ne sommes pas les seuls à penser que ces masques sont géniaux. Fabriqués à partir d’un tissu doux, respirant et protecteur, ils ont reçu un avis 4,5 étoiles de près de 4 200 critiques – et ce n’est pas fini. Mieux encore, Athleta fait don de 100000 masques non médicaux à une grande organisation de soins de santé pour soutenir ses travailleurs essentiels.

Remarque: bien que les revêtements faciaux en tissu soient essentiels de nos jours, les produits Athleta ne sont pas de qualité médicale et n’ont pas été approuvés par la FDA. Cependant, ils fournissent une couche supplémentaire de protection en bloquant les gouttelettes respiratoires, qui est le principal moyen de transmission du COVID-19.

