Athiya Shetty vole le chapeau de son petit ami KL Rahul, la réaction adorable du joueur de cricket gagne Internet

L’actrice de Bollywood Athiya Shetty et le joueur de cricket indien KL Rahul n’ont jamais caché leur relation alors que le couple continue de partager leurs photos romantiques sur leurs comptes de réseaux sociaux. Le mardi 2 août, Athiya s’est rendue sur son compte Instagram et a partagé une jolie photo portant un chapeau.

Réagissant à la photo, l’adorable commentaire de KL Rahul gagne le cœur des internautes alors qu’il l’appelle “Cutest hat chor” dans la section des commentaires et ajoute un emoji au cœur rouge. Même le père d’Athiya, Suniel Shetty, a réagi à sa photo et a laissé tomber dix émojis coeurs rouges.

Sanjana Sanghi, qui a été vue pour la dernière fois dans l’acteur Rashta Kavach Om avec Aditya Roy Kapur, a également consulté la section des commentaires et a écrit : “C’est trop mignon.” La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a également une réaction mignonne en appelant Athiya “Cutie patootie” dans la section des commentaires.





Le mois dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles Athiya et Rahul se marieraient dans les trois prochains mois. Un rapport d’Indian Today a cité une source proche de la famille disant que les familles du couple vedette se sont récemment rencontrées et que de grands préparatifs pour leurs noces sont en cours.

Athiya, qui a fait ses débuts à Bollywood avec Hero en face de Sooraj Pancholi, a eu une réaction hilarante face à ces rumeurs alors qu’elle prenait ses histoires sur Instagram et écrivait : “J’espère que je serai invitée à ce mariage qui aura lieu dans 3 mois lol.” Même son père Suniel avait répondu à ces rumeurs en disant à Radio Mirchi : “Non, rien n’est encore prévu !”

Pendant ce temps, KL Rahul a récemment été testé positif au Covid-19 et a raté la tournée de l’équipe indienne de cricket en cours aux Antilles. Le 30 juillet, le joueur de cricket a publié une mise à jour concernant sa santé et sa forme physique dans laquelle il a déclaré que son objectif était de récupérer le plus rapidement possible et d’être disponible pour la sélection dès qu’il le pouvait.