Athiya Shetty se fait troller pour ne porter ni mangalsutra ni sindoor; les internautes disent, ‘Kon bolega bhai iske récemment shadi hui hai’

Avant Sidharth Malhotra et Kiara Advani, Athiya Shetty et KL Rahul mariés l’un à l’autre. Suniel Shetty et Mana Shetty ont marié leur fille dans leur ferme de Khandala. Cela ne fait que quelques jours. Athiya Shetty est de retour à Mumbai et est souvent repérée dans la ville animée par son travail quotidien et sa routine. Récemment, le look sans maquillage de Kiara Advani, sans Sindoor ni mangalsutra, est devenu viral. On pense que cela vient de leur réception à Delhi. Kiara est vue en train de poser avec Sidharth et d’autres. Les internautes ont posé la même question. Et maintenant, Athiya Shetty est également à la traîne pour la même chose.

Athiya Shetty se fait repérer dans la ville

Athiya Shetty et KL Rahul ont fait la une des journaux pour leur magnifique mariage il y a quelques jours. Et maintenant, Athiya Shetty fait la une des journaux dans Entertainment News pour son look simple alors qu’elle est repérée dans la ville. Athiya est vue en denim et dans un style de chemise bleue. Elle a lâché ses cheveux. Athiya n’a pas de maquillage et pourtant elle est sacrément jolie. Elle sortit du salon et posa un peu pour les papas avant de monter dans sa voiture et de partir.

Regardez la vidéo d’Athiya Shetty ici :

Athiya Shetty se fait troller pour ne pas porter de Sindoor ou de Mangalsutra

Cependant, le look simple d’Athiya Shetty est suivi en ligne par les internautes. Les gens disent qu’Athiya ne ressemble pas à une jeune mariée. Ils disent qu’en la regardant personne ne dirait qu’elle est une femme nouvellement mariée. Découvrez les commentaires ici:

Athiya Shetty a déjà été aperçue dans la ville et lorsque des paparazzi lui ont demandé de poser, l’actrice s’est précipitée dans la voiture sans poser. À l’époque, Athiya a été trollé pour son attitude de lancer. Cependant, à la traîne pour son look simple, c’est tout simplement méchant. Elle ne serait pas du genre à s’emballer tout le temps. En l’état, Athiya a l’air à l’aise dans les tenues décontractées. Et en plus, c’est son choix.