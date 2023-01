Athiya Shetty repérée lors de sa première apparition publique après son mariage avec KL Rahul, les internautes irrités par son “attitude”

Athiya Shetty a été aperçue en public pour la première fois depuis son mariage avec KL Rahul il y a quelques jours. L’actrice et le joueur de cricket se sont mariés à la ferme Khandala de son père Suniel Shetty plus tôt cette semaine. Athiya a été cliqué à la sortie d’un saloon à Mumbai samedi. Une vidéo partagée par un compte paparazzo montre Athiya félicitée par les photographes avant de monter dans sa voiture.

La vidéo commence avec Athiya sortant du saloon alors que les photographes la félicitent. L’actrice leur sourit et leur dit merci avant de monter dans sa voiture. Alors que les paparazzis lui demandent comment elle va, l’actrice lui répète merci avant de partir. Lorsque la vidéo a été publiée en ligne, de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont été irrités par ce qu’ils pensaient être Athiya ignorant les paparazzi.





Un commentaire disait: “Elle a tellement d’attitude envers vous.” Un autre utilisateur d’Instagram a commenté : “Vous n’existez pas pour eux… pls unka peecha chodho (arrêtez de les suivre).” Plusieurs autres ont fait écho à ce sentiment. Quelques autres ont plaisanté sur le choix vestimentaire d’Athiya pour l’occasion. L’actrice portait une chemise blanche ample. “Une femme si attentionnée… elle a décidé de ne porter que de vieilles chemises de Rahul après le mariage”, a plaisanté un fan.

Athiya et Rahul se sont mariés lundi à Khandala lors d’une cérémonie privée à laquelle seuls des amis proches et la famille ont assisté. Suniel Shetty et son fils Ahan Shetty sont venus saluer les paparazzi à l’extérieur de la salle et leur ont distribué des bonbons quelques heures après la cérémonie. Athiya et Rahul ont également posé pour des photos plus tard dans la soirée. Les deux ont partagé des aperçus de leur mariage de rêve sur Instagram la semaine dernière. Le couple devrait organiser une réception pour les amis de Bollywood et du cricket en mai ou juin après la conclusion de la Premier League indienne.