Athiya Shetty partage une photo romantique avec son petit ami KL Rahul, l’appelle “le préféré”

Athiya Shetty a partagé une photo fantastique avec son beau KL Rahul. On peut voir le couple sourire largement pour l’appareil photo sur une photo polaroid qu’elle a téléchargée mercredi.

Rahul portait un T-shirt blanc et Athiya portait une chemise verte sur la photo. Tous deux semblaient être assis sur un canapé, leurs têtes appuyées l’une sur l’autre. Elle a partagé l’image et a écrit “Favori”. Elle a également ajouté un emoji de singe à la légende.

Lorsque la joueuse de cricket indienne a souhaité à Athiya son anniversaire avec une publication sur les réseaux sociaux qui les incluait tous les deux, Rahul et Athiya ont officialisé leur relation. Rahul a même participé à la première du film Tadap avec Ahan Shetty, le frère d’Athiya. Rahul a récemment subi une intervention chirurgicale, alors le couple s’est récemment rendu à Munich, en Allemagne.

Suniel Shetty s’était ouvert sur les rapports indiquant que sa fille Athiya Shetty se marierait avec son beau skipper de longue date et vice-capitaine du cricket national indien KL Rahul.

Plus tôt, selon les rapports de India Today, Athiya et KL Rahul devaient tous se marier dans les trois prochains mois. Une source proche de la famille a été citée en disant à la publication que les familles du couple vedette se sont récemment rencontrées et que de grands préparatifs pour leurs noces sont en cours. Les familles des deux stars se sont rencontrées chez KL Rahul et Athiya où elles emménageront ensemble après le mariage.

Le portail en ligne a cité une source qui a déclaré : « Les parents de Rahul étaient récemment à Mumbai pour rencontrer la famille d’Athiya. Le couple, ainsi que leurs familles, ont visité la nouvelle maison où ils emménageront bientôt, pour voir les progrès. Le mariage est prévu. aura lieu dans les trois prochains mois à Mumbai. Ce sera une grande fête pour les deux familles et chaque détail du mariage est supervisé par la mariée elle-même.

Réagissant aux mêmes informations, Athiya s’est inspirée de ses histoires Instagram et a écrit : “J’espère que je serai invitée à ce mariage qui aura lieu dans 3 mois lol.”