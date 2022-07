Athiya Shetty partage une photo polaroid de KL Rahul et elle avec une douce légende

Athiya Shetty et KL Rahul sont l’un des tourtereaux les plus adorés de Bollywood. Les deux sont stables depuis quelques années maintenant. KL Rahul était allé en Allemagne pour se faire soigner il y a quelques jours, et elle l’avait également accompagné. Athiya Shetty, qui est une favorite des designers et des marques de luxe, a fait la une des journaux pour son mariage d’hiver avec l’as du cricket. Athiya Shetty s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager une photo de KL Rahul et d’elle. Elle l’a sous-titré comme sa photo préférée. Karisma Kapoor, Anushka Ranjan, Krishna Shroff et Malavika Mohanan ont envoyé des cœurs sur la photo.

Athiya Shetty et KL Rahul étaient ensemble pendant la série Inde et Angleterre. Elle a passé des semaines avec lui. Les rapports étaient nombreux sur la façon dont Suniel Shetty se préparait pour un mariage d’hiver pour sa fille et son beau joueur de cricket. Athiya Shetty avait démystifié les rumeurs de mariage avec une histoire Insta. Elle a écrit : “J’espère que je serai invitée au mariage qui aura lieu dans 3 mois.” Son frère Ahan Shetty, qui a fait ses débuts avec Tadap, a également rejeté les commérages comme étant sans fondement.

Ahan Shetty avait dit à Dainik Bhaskar il y a des mois qu’aucun arrangement n’avait été pris pour un mariage. Il a dit qu’il n’y avait pas de mariage et qu’il ne pouvait donner à personne une date pour le même. KL Rahul a été vu avec la famille Shetty pour la première de Tadap qui était le premier véhicule d’Ahan Shetty. Athiya Shetty n’a fait que quatre films jusqu’à présent. Son film le plus réussi à ce jour est Mubarakan. Elle a joué le rôle de Binkle dans la comédie.