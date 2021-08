Athiya Shetty partage un article sur le blues du lundi, la nouvelle BFF Anushka Sharma réagit! | Nouvelles des gens

New Delhi : On dirait qu’Anushka Sharma et Athiya Shetty sont de nouvelles meilleures amies à B-Town. Eh bien, après être devenue la muse d’Athiya dans ses dernières photos Instagram, Anushka a maintenant réagi sur la photo d’Athiya avec un joli commentaire.

Partageant une publication sur son compte Instagram, Athiya a écrit, « le blues du lundi ».

Sur la photo, on peut voir Athiya tenant une gorgée de shake aux myrtilles alors qu’elle était assise dans sa voiture. Bien que son visage soit caché sur la photo, ses talents de photographe ont été appréciés par ses fans sur une autre photo où le même sipper est placé sur une table.

Parmi tous ses fans, sa nouvelle meilleure amie Anushka a également commenté la photo et a écrit: « Vous augmentez vraiment vos objectifs de mise en forme lors de la dernière étape. »

« J’ai dû faire mes adieux », a répondu Athiya.

Pour les non avertis, les besties qui sont actuellement au Royaume-Uni comme Anushka est avec son mari et joueur de cricket Virat Kohli et Athiya est avec son petit ami présumé, et le joueur de cricket KL Rahul qui sont là pour une série de tests de cinq matchs.

La rumeur veut que Rahul et Athiya sortent ensemble depuis un certain temps maintenant. Alors que Rahul et Athiya sont restés silencieux sur leur statut relationnel, les photos et les échanges entre le duo sur les réseaux sociaux ont souvent laissé entendre aux fans une connexion amoureuse.

On rapporte qu’ils ont été un couple pour la première fois en 2019, alors que les rumeurs étaient en effervescence avec eux qui se fréquentaient. Athiya a récemment partagé une photo de séance photo de marque avec KL Rahul sur la même plate-forme de médias sociaux.