Athiya Shetty-KL Rahul suivra les traces d’Alia Bhatt-Ranbir Kapoor avec le lieu du mariage [Check Deets]

Ces jours-ci, les nouvelles de Bollywood sont remplies de rumeurs de rencontres et de confirmation ou de rumeurs de mariage de célébrités de Bollywood. Athiya Shetty et KL Rahul se fréquentent depuis quelques années maintenant. Ils ont peint la ville en rouge avec leur adorable histoire d’amour et leurs moments PDA. Et depuis longtemps, il y a eu des rumeurs selon lesquelles Athiya Shetty et KL Rahul allaient bientôt se marier. Il a été dit qu’Athiya et Rahul allaient se marier janvier 2023. Et maintenant, de nouvelles mises à jour sont apparues sur le “mariage” d’Athiya Shetty et KL Rahul. Et il semble qu’ils vont suivre Ranbir Kapoor et Alia Bhatles pas de.

Athiya-KL Rahul pour suivre Ranbir Kapoor-Alia Bhatt ?

En avril 2022, Alia Bhatt et Ranbir Kapoor se sont mariés dans leur résidence de Vaastu. C’était un grand mariage mais un mariage privé. Et devinez quoi, si le rapport dans ETimes est quelque chose à dire, Athiya Shetty et KL Rahul pourraient suivre le même exemple. Selon le rapport, KL Rahul et Athiya Shetty vont se marier dans le somptueux bungalow Khandala de Suniel Shetty. Le bungalow luxueux est entouré de collines et de vues panoramiques.

Consultez le message d’Athiya Shetty avec Rahul ici:

Le mariage d’Athiya Shetty-KL Rahul sera une affaire privée

Abandonnant les cérémonies de mariage somptueuses comme celle de Katrina Kaif-Vicky Kaushal, Deepika Padukone-Ranveer Singh, Anushka Sharma-Virat Kohli et d’autres, Athiya Shetty et KL Rahul pourraient avoir un mariage grandiose mais très simple. Cependant, ça va être une affaire privée un peu comme les autres couples de Bollywood. Selon le rapport, leur mariage aurait des noms populaires et importants du monde du cinéma et du cricket.

Le mois dernier, lorsque Suniel Shetty a été repéré lors du lancement de la bande-annonce de Dharavi Bank, il a déclaré que le mariage pourrait avoir lieu bientôt. Cependant, plus tard, interrogé sur le mariage, Suniel a plaisanté en lui révélant également les dates du mariage afin qu’il puisse également assister au mariage de sa fille.