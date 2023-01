Athiya Shetty-KL Rahul s’appliquent haldi sur des photos inédites de leurs festivités de mariage. Voir les photos ici

L’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul se sont mariés le lundi 23 janvier lors d’une cérémonie intime à la ferme de son père Suneil Shetty à Khandala. Après avoir partagé les photos de mariage de rêve sur leur compte Instagram lundi même, le couple a publié des photos inédites de leur cérémonie haldi le vendredi 27 janvier.

Partageant un carrousel de quatre photos, Athiya a écrit en hindi “Sukh (bonheur)” et a ajouté un emoji soleil jaune. Sur la première photo, les deux partagent un rire chaleureux et l’actrice sourit magnifiquement sur la seconde. Athiya est vue en train d’appliquer Haldi sur le visage de son frère Ahan Shetty sur la photo suivante et la dernière photo la montre posant contre la lumière du soleil.





KL Rahul s’est également rendu sur son Instagram et a partagé quatre photos avec la même légende que sa femme. On voit les deux s’appliquer haldi l’un sur l’autre sur la première photo et on voit quelqu’un appliquer haldi sur le nez du joueur de cricket sur les deux photos suivantes. Sur les deux dernières photos, Rahul et Athiya sont vus dans une pose romantique l’un avec l’autre.





Le mariage d’Athiya et KL Rahul était une affaire privée avec des membres proches de la famille et des amis présents, y compris des célébrités telles que l’actrice Diana Penty, la sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, la sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, et les joueurs de cricket Varun Aaron et Ishant Sharma, entre autres.

Pour les non-initiés, Athiya et Rahul sont ensemble depuis plus de trois ans. Le couple, cependant, a gardé leur relation secrète plus tôt avant que le couple ne fasse sa première apparition publique et pose ensemble lors de la projection du premier film de Bollywood du frère d’Athiya, Ahan Shetty, Tadap en décembre 2021.

LIRE | Les familles de KL Rahul et Athiya Shetty démentent les rapports de jeunes mariés recevant des cadeaux coûteux à leur mariage