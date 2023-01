Athiya Shetty, KL Rahul, premières photos officielles du mariage: les derniers mari et femme ne ressemblent à rien de moins qu’un match fait au paradis [VIEW HERE]

Suniel Shettyla fille de Athiya Shetty fait le noeud avec le joueur de cricket KL Rahul lors d’une cérémonie intime. Le mariage a eu lieu à la ferme de Suniel Shetty à Khandala. Depuis quelques jours, les préparatifs du mariage avaient commencé au domicile des mariés. Ils ont essayé de garder leurs détails de mariage secrets et auraient même imposé une politique de non-photos pour les invités. Maintenant, alors qu’ils échangeaient leurs vœux de mariage, ils ont partagé leurs photos de mariage officielles sur les réseaux sociaux.

Entertainment News: Rencontrez les nouveaux Mr et Mrs en ville

D’après les photos, on peut certainement dire que c’est un match fait au paradis. KL Rahul et Athiya Shetty sortaient ensemble depuis un moment maintenant et finalement, ils sont maintenant devenus M. et Mme.

Hier, une cérémonie de sangeet a eu lieu. Une vidéo est devenue virale suggérant que la mariée, le marié, les amis et la famille ont dansé sur des numéros à succès de Pathaan de Shah Rukh Khan et plus encore. Des invités comme Ishant Sharma, Varun Aaron, Krishna Shroff, Diana Penty et d’autres ont assisté au grand mariage. Suniel Shetty est également sorti pour accueillir les paparazzi et distribuer des bonbons pour célébrer l’occasion.

Plus tôt, Ajay Devgn a profité de son compte Twitter pour envoyer ses meilleurs vœux au couple et même féliciter Suniel Shetty et sa femme pour le mariage de leur fille.

Découvrez le tweet ci-dessous:

Félicitations à mes chers amis @SunielVShetty & #ManaShetty pour leur fille @theathiyashettyle mariage de @klrahul. Nous souhaitons au jeune couple une vie conjugale heureuse. Et, Anna, voici un cri spécial pour vous en cette occasion propice. Ajay pic.twitter.com/n2po9KfPdo Ajay Devgn (@ajaydevgn) 23 janvier 2023

Nous souhaitons au couple un bonheur pour toujours.