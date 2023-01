Athiya Shetty et KL Rahul rencontreront les médias après leur mariage demain, confirme Suniel Shetty

Au milieu des rumeurs de mariage d’Athiya Shetty et KL Rahul, le père de l’actrice, Suniel Shetty, a officiellement confirmé que le couple allait se marier le lundi 23 janvier à la ferme de l’acteur vétéran à Khandala. Suniel a rencontré les paparazzis devant le lieu du mariage dimanche et a déclaré que le couple rencontrerait les médias après leur mariage demain.

Dans la vidéo partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani, on voit l’acteur de 61 ans sortir de sa voiture et dire aux papas : “Aa rahe hain hum log. Kal unko leke aata hoon, bachchon ko, Apne jis tareke se pyaar dikhya uske liye bahut bahut merci (Nous venons demain. J’amènerai les enfants demain. La façon dont vous leur avez tous montré de l’amour, merci beaucoup).”





Pendant ce temps, la ferme de la famille Shetty à Khandala, construite au sommet d’une colline, a été ornée de lumières dans une vidéo partagée par les comptes des paparazzi hier soir. En outre, l’immeuble d’appartements du joueur de cricket indien KL Rahul a également été vu décoré de lumières plus tôt cette semaine.

La cérémonie de mariage est restée extrêmement privée, car une source a déclaré à l’Hindustan Times : “C’est une affaire de famille extrêmement unie. Seuls les amis et les membres de la famille feront partie du mariage. Il est fort probable que vous ne voyiez pas beaucoup les regards de l’industrie.”

Pour les non-initiés, Athiya et Rahul sont ensemble depuis plus de trois ans. Le couple, cependant, a gardé leur relation secrète plus tôt avant que le couple ne fasse sa première apparition publique et pose ensemble lors de la projection du premier film de Bollywood du frère d’Athiya, Ahan Shetty, Tadap en décembre 2021.

