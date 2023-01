Athiya Shetty et KL Rahul partagent leurs premières photos de rêve en tant que jeunes mariés. Voir les photos ici

Athiya Shetty et KL Rahul se sont mariés aujourd’hui (23 janvier) dans la ferme de son père Suniel Shetty à Khandala. La cérémonie de mariage a commencé dans l’après-midi à la ferme de la ville du Maharashtra. Dans la soirée, quelques heures après la fin de la cérémonie de mariage, les jeunes mariés ont partagé leurs premières photos en tant que mari et femme.

S’adressant à Instagram, Athiya et Rahul ont partagé une publication jointe avec un carrousel de leurs photos de mariage. La légende disait : « Dans ta lumière, j’apprends à aimer… » Aujourd’hui, avec nos êtres chers, nous nous sommes mariés dans la maison qui nous a donné une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et d’amour, nous recherchons votre bénédictions sur ce voyage d’unité.”

Plus tôt dans la journée, Suniel et son fils Ahan Shetty sont sortis pour rencontrer les paparazzi et leur ont distribué des bonbons. Suniel Shetty, vêtu d’un dhoti et d’une kurta pastel, et Ahan, vêtu d’un sherwani blanc, sont venus sur la route devant leur ferme où les médias sont réunis lundi soir. Après avoir confirmé que le mariage avait eu lieu, ils ont cherché des bénédictions pour les jeunes mariés. Les deux acteurs ont ensuite distribué des bonbons aux photographes et reporters réunis là, les saluant les mains jointes.





Ahan Shetty a pris le temps de parler brièvement aux médias et a exprimé sa joie lors du mariage de sa sœur. S’adressant aux médias tout en distribuant des bonbons, Ahan a déclaré: «Je suis super, super heureux. Rahul a toujours été comme un frère pour moi. Donc, je suis tellement content qu’il fasse partie de la famille maintenant. Ahan a remercié les médias pour leurs meilleurs vœux.

Athiya sortait avec le joueur de cricket KL Rahul depuis plusieurs années maintenant. Rahul, frappeur d’ouverture et gardien de guichet, est l’un des membres clés de l’équipe indienne de cricket. Le couple est resté silencieux sur leur relation pendant très longtemps. Ils ont apparemment rendu cela officiel lorsque Rahul a assisté à la première du premier film d’Ahan Tadap en décembre 2021. Finalement, après être restés silencieux pendant longtemps, KL Rahul et Athiya ont officialisé leur relation l’année dernière. Rahul s’est rendu sur les réseaux sociaux pour souhaiter à Athiya un message rempli d’amour avec le couple ensemble sur une photo.