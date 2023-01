Athiya Shetty et KL Rahul partagent des photos de mariage de rêve ; Alia Bhatt, Kartik Aaryan et Kriti Sanon félicitent les jeunes mariés

L’actrice Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul se sont mariés le lundi 23 janvier dans la ferme de son père Suniel Shetty à Khandala après plus de trois ans de leur relation. Après les rituels de mariage dans l’après-midi, les jeunes mariés partagent des photos de rêve sur leurs poignées Instagram plus tard dans la soirée.

Partageant les belles photos, Athiya et Rahul ont écrit : “Dans ta lumière, j’apprends à aimer. Aujourd’hui, avec nos êtres chers, nous nous sommes mariés dans la maison qui nous a procuré une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et amour, nous cherchons tes bénédictions sur ce voyage d’unité.”

Bientôt, plusieurs célébrités se sont rendues dans la section des commentaires et ont envoyé leurs meilleurs vœux au couple. Alia Bhatt a laissé tomber plusieurs émojis au cœur rouge. Kartik Aaryan a écrit “Félicitations” et a ajouté trois émojis en forme de cœur. Ananya Panday a également laissé tomber plusieurs cœurs rouges et a commenté, “félicitations !!!!!!”.

“Félicitations Athiyyyaaa ! Si heureux pour vous deux ! Beaucoup d’amour !!”, a écrit Kriti Sanon. Ayushmann Khurrana a également ajouté : “Félicitations !!!” et un emoji coeur rouge. Mouni Roy a commenté, “Sincères félicitations” et a ajouté des emojis aux yeux mauvais. Rhea Kapoor a écrit : “Félicitations jolie fille !”.





Même les joueurs de cricket Virat Kohli et Suryakumar Yadav ont félicité le couple pour leur mariage. “Bahut bahut badhaiiiiiii (Beaucoup, beaucoup de félicitations)”, a écrit le joueur des Indiens de Mumbai, tandis que l’ancien capitaine indien a écrit “Félicitations” et a ajouté trois émojis coeurs rouges.

Le co-fondateur et CMO de boAt Aman Gupta, qui est devenu une célébrité après être apparu comme l’un des «requins» dans la populaire émission de télé-réalité commerciale Shark Tank India, a également consulté la section des commentaires et a écrit: “Félicitations et je vous souhaite une vie d’amour et de bonheur”, ajoutant plusieurs émojis coeur rouge.

Bien que le gros mariage indien ait été une affaire de famille très unie, les invités qui ont été cliqués dans leurs véhicules de luxe à leur arrivée sur le lieu du mariage comprenaient l’actrice Diana Penty, la sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, la sœur d’Arjun Kapoor, Anshula Kapoor, et les joueurs de cricket Varun. Aaron et Ishant Sharma.