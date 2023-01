Athiya Shetty et KL Rahul abandonnent les voitures chics pour une voiturette de golf décorée pour la première fois en tant que jeunes mariés

Athiya Shetty et KL Rahul se sont mariés à la ferme du père de l’actrice Suniel Shetty à Khandala le lundi 23 janvier. Le mariage était une affaire privée avec des membres proches de la famille et des amis présents. Plusieurs célébrités telles que Diana Penty, Krishna Shroff, Anshula Kapoor, Varun Aaron et Ishant Sharma ont été aperçues arrivant sur le lieu du mariage dans l’après-midi.

Un jour avant leur mariage dimanche, Suniel Shetty avait promis aux paparazzis rassemblés devant sa ferme que les jeunes mariés poseraient pour les photographes après leur mariage. Tenant la promesse de l’acteur vétéran, Athiya et Rahul ont fait leur première apparition publique après leur mariage pour les photographes à l’extérieur du lieu du mariage.

Cependant, ce qui a surpris tout le monde, c’est qu’au lieu de venir dans une voiture chic, le couple a opté pour une voiturette de golf décorée de fleurs comme premier trajet après le mariage. Leur jolie vidéo dans laquelle on les voyait assis joyeusement dans le chariot dans leurs tenues de mariage, est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux.





Avant de poser pour les caméras, Suniel Shetty et son fils Ahan Shetty ont humblement salué les paparazzi et leur ont distribué des bonbons. Les photos et vidéos du duo père-fils, vêtus de tenues ethniques, ont également été largement partagées sur les réseaux sociaux par les comptes des paparazzis.

Pendant ce temps, l’actrice de Bollywood et le joueur de cricket indien ont partagé leurs photos de mariage de rêve sur leur Instagram en fin de soirée. “Dans ta lumière, j’apprends à aimer. Aujourd’hui, avec nos proches, nous nous sommes mariés dans la maison qui nous a procuré une joie et une sérénité immenses. Avec un cœur plein de gratitude et d’amour, nous recherchons vos bénédictions sur ce voyage de convivialité », lit-on dans leur légende.

