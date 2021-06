Athiya Shetty est tout pour l’amour de soi, son corps tonique sur une nouvelle photo

Athiya Shetty est l’un des acteurs les plus en vue de Bollywood. Pour Athiya, plus que tout, l’amour de soi compte et l’acteur l’a fait savoir à ses fans à travers son dernier post Instagram. Mardi (29 juin), Athiya a partagé un miroir de ses selfies où on peut la voir bercer un ventre tonique.

Sur la photo, Athiya porte un soutien-gorge de sport noir et un pantalon de sport gris. En partageant la photo qu’elle a écrite, « l’amour de soi sauvera votre âme », avec un emoji papillon.

Le père et acteur d’Athiya, Suniel Shetty, s’est rendu dans la section des commentaires et a écrit: « Quelqu’un est en train de le tuer au gymnase. » Seema Khan a laissé tomber des emojis de feu.

Les fans ont également partagé leur amour et leur appréciation sur le post d’Athiya. « Aussi magnifique que kylie jenner », a écrit une utilisation tandis qu’une autre a commenté, « jolie toi ». Beaucoup ont même mentionné le joueur de cricket KL Rahul dans la section commentaires.

Le batteur de l’équipe indienne et skipper des Punjab Kings, KL Rahul, sortirait avec Athiya Shetty depuis un certain temps maintenant. Les deux partagent souvent des photos l’un de l’autre sur leurs réseaux sociaux respectifs, cependant, n’ont pas officiellement confirmé qu’ils sortaient ensemble.

Quand Athiya a partagé quelques photos auparavant avec KL Rahul, les fans avaient supposé qu’elle était avec son petit ami, étant donné que les deux avaient partagé des photos des mêmes endroits. Par exemple, lorsque KL Rahul avait partagé une photo sur laquelle il avait cliqué sur la piste alors qu’il se rendait à Southampton pour le Championnat du monde d’essais 2021, quelques jours plus tard, Athiya Shetty a publié une vidéo du ciel bleu éclatant et des nuages ​​blancs sur sa page Instagram.

Lorsque KL Rahul a publié une photo posant franchement avec des fleurs violettes, Athiya Shetty a partagé une photo de la même fleur sur son histoire Instagram. Ces indices ont fait croire aux fans que les deux étaient ensemble à Southampton.

En 2020, lorsqu’on a demandé à Suniel si Athiya sortait avec Rahul, il avait dit lors d’une rencontre avec la presse: « Je n’ai pas de relation. Vous devrez demander à Athiya. Vous venez me dire si c’est vrai, alors nous le ferons Tu ne sais pas, comment peux-tu me demander alors.

Sur le plan du travail, Athiya a été vue pour la dernière fois dans le film ‘Motichoor Chaknachoor’ dans lequel Athiya était en couple avec Nawazuddin Siddiqui.