Athiya Shetty a épousé KL Rahul en lehenga rose fait à la main qui a pris 10 000 heures à faire [Deets Inside]

Détails de la tenue de mariage d’Athiya Shetty : L’actrice de Bollywood Athiya Shetty et le joueur de cricket KL Rahul se sont mariés et leurs photos et vidéos de mariage deviennent virales. Les yeux de tous étaient fixés sur le lehenga unique et magnifique de l’actrice. L’actrice a choisi des lehenga de couleur pastel au lieu de couleurs vives. Selon le rapport, il a fallu beaucoup de temps pour fabriquer ce lehenga. Laissez-nous vous dire les détails de la robe de l’actrice. Faut regarder la vidéo pour plus d’informations.