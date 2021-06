Athing Mu, 19 ans, pourrait être la prochaine star américaine de la piste olympique de demi-fond

L’Amérique est dépourvue d’une star féminine de l’athlétisme de demi-fond. Madeline Mims est la seule Américaine à avoir remporté l’or olympique sur 800 mètres. Mims a réussi l’exploit aux Jeux olympiques de Mexico de 1968. Athing Mu pourrait être le prochain.

Franchir la ligne d’arrivée en première place avec un temps époustouflant pendant que ses concurrents se battent pour la deuxième place devient une habitude lorsque Mu entre en piste.

Mu a brisé le livre des records collégial lors de sa première saison à Texas A&M. Ses performances record collégiales dans les 400 mètres (49,57) et 800 mètres (1:57,73) sont les temps classés n ° 1 aux États-Unis cette année. Elle aurait remporté le 400 mètres féminin aux essais olympiques américains si elle avait égalé son record personnel. Mais l’athlète nationale de l’année sur piste féminine en salle et en plein air de la NCAA a décidé avant les essais qu’elle voulait se concentrer exclusivement sur le 800 mètres.

« Je n’ai jamais envisagé de doubler », a répondu Mu lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne voulait pas courir à la fois le 400 et le 800 mètres. «Ça aurait été amusant à faire. Mais étant intelligent sur la formation et où je suis, j’ai eu une longue saison collégiale. Six manches aux essais olympiques… ce serait beaucoup de travail et mes jambes seraient épuisantes pour moi.

Bien qu’il n’ait pas couru les 400 mètres, Mu a déjà eu une semaine chargée. La jeune femme de 19 ans a officiellement décidé de renoncer à son éligibilité collégiale restante pour devenir pro et a signé un contrat de plusieurs années avec Nike. Elle est maintenant sur le point de décrocher sa première place olympique aux essais après avoir traversé les rondes de qualification avec un temps record de 1:59.31 pour se qualifier pour la finale de l’épreuve.

«Ces essais olympiques sont assez spéciaux, surtout après une très bonne saison collégiale. J’essaie de maintenir l’élan de tout ce que j’ai fait depuis janvier », a déclaré Mu.

L’élan de Mu l’a menée à la finale du 800 mètres féminin de dimanche où elle sera bientôt en mesure d’écrire un autre chapitre fascinant de sa superbe saison sur piste. Elle n’est qu’à deux tours et une place parmi les trois premières de gagner un voyage à Tokyo et d’accomplir le rêve de sa vie.

« Ce serait un rêve devenu réalité. Chaque fois que quelqu’un m’a demandé : « Qu’est-ce que tu veux être quand tu seras grand ? Je suis toujours comme si je voulais être un athlète professionnel et je veux être un olympien. Ce sont deux choses que je dirais », a déclaré Mu. « Maintenant que c’est ici, c’est une réalité. Je participe aux essais, donc c’est bon, c’est super. C’est exactement là où je suis censé être. J’ai travaillé pour cela et je suis prêt à concourir et à faire tout ce que j’ai à faire pour faire partie de l’équipe.

ESSAIS SUR PISTE ET SUR LE TERRAIN :À surveiller pendant le week-end final frénétique

ANALYSE:Les essais olympiques montrent que les États-Unis ont retrouvé leur élan de sprint

ALLYSON FÉLIX :Participera aux cinquièmes Jeux olympiques – mais d’abord en tant que maman

GRAND SAUT:Vashti Cunningham, fille de l’ancien QB de la NFL, fait partie de l’équipe olympique

Mu est sur le point non seulement de réaliser son rêve olympique, mais aussi de devenir la prochaine star américaine du demi-fond. Lors des rondes préliminaires du 800 mètres féminin aux essais, l’analyste d’athlétisme de NBC Ato Boldon a qualifié Mu de plus grand prodige depuis Allyson Felix.

La star en herbe, cependant, ne laisse pas tout le battage médiatique lui monter à la tête.

«Je prends tout ce que les gens disent à la légère. Je ne le laisse pas me monter à la tête », a déclaré Mu. « C’est génial, mais être un prodige est, je suppose, quelque chose que j’ai toujours voulu être. »