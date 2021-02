Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a annoncé un verrouillage strict jusqu’à la fin du mois pour Athènes et la région de l’Attique.

L’augmentation du nombre de cas de COVID-19 admis dans les hôpitaux de ces régions a alarmé le gouvernement. Chaque jour, 15 patients supplémentaires ont besoin de lits dans des unités de soins intensifs, et ils sont déjà occupés à 70%.

Mitsotakis a confirmé dans une allocution télévisée: « Du jeudi au 28 février, les mesures restrictives en Attika seront renforcées. Toutes les formes de commerce de détail ferment et désormais tous les niveaux d’enseignement fonctionneront à distance. L’expérience de la première vague de la pandémie, ainsi que du verrouillage après les vacances de Noël, montre que plus les restrictions sont mises en œuvre rapidement, plus vite elles sont levées «

L’annonce du nouveau verrouillage suscite colère et frustration parmi les hommes d’affaires d’Athènes.

Dimitra Syrigou a rouvert son magasin de vêtements il y a quelques semaines et doit maintenant le refermer. La femme d’affaires de 35 ans insiste sur le fait que personne ne se soucie de ses problèmes et dit qu’elle et sa famille se sentent totalement impuissantes.

« L’ensemble du marché a été tragiquement affecté. L’État ne nous a pas offert d’aide substantielle. Et maintenant il nous ferme à nouveau. Que pouvons-nous faire? Rien de vraiment … Nous allons simplement rester enfermés dans nos maisons. Je suis Nous nous demandons si nous pouvons endurer ces nouvelles difficultés. Nous attendons de voir si notre entreprise sera la prochaine à fermer définitivement »

Le climat est similaire dans les rues d’Athènes où les gens pensent que des erreurs ont été commises dans la gestion de la pandémie. Beaucoup ont peur de perdre leur emploi en raison de mesures restrictives répétées.

« C’est vraiment difficile. Nous subissons tous beaucoup de pression depuis longtemps. Nous allons certainement rester chez nous, nous n’avons pas d’autre choix. Pourtant, je pense que de telles mesures auraient dû être prises plus tôt, immédiatement après l’été. , afin d’éviter cette situation », a déclaré l’avocate Athina Marmara.

