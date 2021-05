Athènes paralysée par des grévistes du secteur public descendant dans la rue pour protester contre la nouvelle loi sur le travail (VIDEO)

La police a estimé que jusqu’à 6 500 travailleurs se sont rassemblés devant le bâtiment du parlement du pays à Athènes jeudi après que le principal syndicat des fonctionnaires grecs ADEDY a appelé à une grève de 24 heures.

Le syndicat a organisé la grève, qui vise à mettre en évidence leurs griefs avec la nouvelle législation, pour coïncider avec les célébrations du 1er mai dans le pays. L’ADEDY affirme que le projet de loi abolira la semaine de travail de cinq jours, ajoutera deux heures à la journée de travail standard et se débarrassera des conventions collectives.

«(Le projet de loi) constitue … une attaque directe contre les employés et leurs droits … à un moment où le pays traverse une crise sanitaire et économique profonde en grande partie à cause des choix du gouvernement,» ADEDY a déclaré dans un communiqué.

Les manifestants ont agité des drapeaux et des bannières en lisant «Nous ne deviendrons pas les esclaves du 21e siècle» alors que la ville s’arrêtait. Le métro, les trains et les bus publics ne fonctionnent pas, obligeant de nombreuses personnes à conduire ou à prendre des taxis pour se rendre sur leur lieu de travail. Les ferries vers les nombreuses îles de la Grèce sont restés à quai. Même les journalistes de la télévision d’Etat ERT sont sortis en signe de protestation.

Le gouvernement a réfuté les affirmations des grévistes, notant que la nouvelle législation apporterait une plus grande flexibilité et refléterait les changements dans les habitudes de travail. «La seule chose que fait ce projet de loi, c’est qu’il essaie de donner aux travailleurs et aux employeurs une certaine liberté sur la façon d’organiser la journée de travail de huit heures,» Le ministre du Développement, Adonis Georgiadis, a déclaré à la radio Parapolitika.

L’économie du pays s’est contractée de 8,2% en 2020 en raison de la pandémie et devrait croître de 4,2% cette année malgré les restrictions persistantes de Covid.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!