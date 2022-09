Athènes nommée meilleure escapade citadine à petit budget | Nouvelles de voyage

Athènes a été désignée comme le meilleur endroit pour faire une escapade citadine économique sur le continent, avec des prix en baisse de 15 % depuis l’année dernière.

L’analyse de 20 villes par Post Office Travel Money a montré que la capitale grecque battait des destinations plus traditionnelles à moindre coût en Europe de l’Est sur une gamme de dépenses touristiques typiques.

La facture totale pour une pause, avec les repas, l’hébergement à l’hôtel, les billets d’attraction et les tarifs de transport locaux inclus, était de 207 £, contre 218 £ pour Lisbonne, au Portugal, qui est arrivée en deuxième position.

Les prix bas à Athènes incluent 38,96 £ pour un dîner pour deux avec du vin, 89 £ pour deux nuits d’hébergement dans un hôtel trois étoiles et 7,79 £ pour un pass de 48 heures pour les transports en commun.

Les trois places les moins chères suivantes ont été prises par Cracovie en Pologne à 219 £, Riga en Lettonie à 220 £ et Budapest en Hongrie à 221 £.

À l’autre extrémité du spectre, six villes ont payé au moins deux fois le coût d’un voyage à Athènes, Amsterdam aux Pays-Bas coûtant 593 £.

Viennent ensuite Venise, Italie pour 457 £, Copenhague, Danemark pour 456 £, Dublin, Irlande pour 436 £, Paris, France pour 423 £ et Stockholm, Suède, pour 421 £.

Nick Boden, responsable de Post Office Travel Money, a déclaré que deux sur cinq de ceux qui prévoient des voyages à l’étranger cette année iront pour une escapade en ville, ce qui en fait le type de vacances le plus populaire à prendre, il a donc conseillé aux voyageurs de “faire leurs devoirs et vérifier prix avant de réserver”.

“Les favoris établis comme Paris, Amsterdam et Venise peuvent être les meilleurs choix parmi les vacanciers que nous avons interrogés, mais ce sont aussi des endroits chers à visiter, et les personnes qui sont prêtes à échanger dans une ville avec un coût de la vie plus bas peuvent faire étirer leurs livres beaucoup plus loin », a-t-il ajouté.

“Athènes et Lisbonne sont à moitié prix et offrent un climat d’automne ensoleillé ainsi que des prix bas.”