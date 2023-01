Athènes est devenue Project X après la victoire consécutive de la Géorgie

La Géorgie a remporté des titres nationaux consécutifs, alors que le corps étudiant avait son chemin avec Clayton Street.

Nous pouvons reconstruire Clayton Street au centre-ville d’Athènes après la nuit dernière. Nous avons la technologie.

Il n’y a rien de plus beau dans le pays qu’un fan de Géorgie ivre et odieux. Entre les nattys, les Pappy’s et les cigares de la victoire, il n’y avait pas de file d’attente chez Mag’s. La plus grande ville universitaire d’Amérique est la fière patrie des champions nationaux consécutifs des séries éliminatoires de football universitaire. Il y a les écoles du parti et puis il y a l’UGA. Jaloux ou repoussé par ça, tu dois te mettre à notre niveau, Dawg !

La dernière fois que nous avons vu le centre-ville d’Athènes ressembler à ce Widespread MFin’ Panic joué au SAE.

Alors que l’équipe préférée du corps étudiant était trop occupée à être championne à trois fuseaux horaires, la propriété a été détruite la nuit dernière, tout comme la Voix de Dieu, Larry Munson l’avait prévu.

Au diable les chaises et les panneaux d’arrêt. Des gribouillis bleus tombaient du ciel comme du sucre de la Nouvelle-Orléans !

Auburn est peut-être nul, mais il était impossible de conduire dans son camion la nuit dernière entre Thomas et Pulaski. On aurait pu croire que l’Argentine venait de gagner la Coupe du monde !

Dans les premières semaines de l’année, c’est un Dawg Eat Frog World. Ces Dawgs c’est l’enfer, n’est-ce pas ?!

Le centre-ville d’Athènes devient quelque chose de biblique après que la Géorgie se répète en natty

Pour ceux qui ne sont jamais allés dans les quelques pâtés de maisons sacrés qui font de la ville universitaire de The Classic City la Mecque, vous ne savez même pas ! Gagner ou perdre, Dawgs boit toujours. Il y a probablement plus de bars par pied carré que d’oxygène dans l’air. Je ne sais pas, je ne suis pas un scientifique. Je suis à peine diplômé de l’école de commerce, Dawg. Mais ce que je sais, c’est que l’Université de Géorgie vient de gagner des millions de plus.

Bonne chance à tous les lycéens très performants de la région métropolitaine d’Atlanta qui tentent d’entrer dans cet endroit. 4.0 ou buste. Vous faites partie de l’élite ou vous ne l’êtes pas, que ce soit en classe, sur le terrain de football ou en train de passer des moments inoubliables au bar. Être sur l’asphalte dans un moment comme celui-ci devait être quelque chose de biblique. Nous aurions aimé que Lewis Grizzard puisse le mettre en mots.

Cela faisait 41 ans que la dernière fois que Dawg Nation avait fait quelque chose comme ça. Maintenant, il semble se diriger vers une tradition annuelle. Le jour où Mark Richt est entré au Temple de la renommée du football universitaire, son prédécesseur, Kirby Smart, a officiellement frappé son billet pour Atlanta. Sept ans nous séparent de la dernière année de Richt et où Smart a désormais Georgia. Si vous le construisez, des champions viendront.

Il est tout à fait acceptable d’aboyer sur un autre être humain aujourd’hui, tant que vous avez ce Dawg en vous !

