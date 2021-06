Athènes est au point mort alors que les travailleurs grecs des transports font grève contre le projet de loi sur la réforme du travail (VIDEO)

Les travailleurs des transports publics se sont mis en grève pour la deuxième fois en une semaine alors qu’un projet de loi controversé, qui vise à moderniser les règles du travail du pays, est soumis au parlement. Les travailleurs ont brandi des banderoles et des pancartes en haut, scandant des slogans alors qu’ils marchaient dans le centre-ville.

Les services de ferries, de bus et de trains ont tous été suspendus car les travailleurs ont abattu des outils. Les principales artères de la ville ont également été bloquées par des manifestants qui perturbaient la circulation routière. Les travailleurs d’autres secteurs ont également organisé des arrêts de travail et devraient se joindre aux manifestations plus tard dans la journée avant que le projet de loi ne soit présenté aux législateurs.

Les Athéniens sont également descendus dans la rue jeudi dernier alors que les législateurs se préparaient à discuter des réformes du travail proposées qui ont été décrites par les syndicats comme un « monstruosité. »

L’ADEDY, le syndicat organisateur de la grève, a invité les travailleurs, à l’exception des enseignants qui supervisent les examens, à se joindre à la manifestation et à une grève de 24 heures dans plusieurs déclarations mardi, qualifiant d’illégales les tentatives du gouvernement de bloquer le mouvement de protestation.

« Le terrorisme que le gouvernement a tenté d’exercer sur les travailleurs, à travers le recours en justice, est tombé dans le vide. Ils recevront la réponse demain avec la participation massive des travailleurs à la grève et aux rassemblements », indique un communiqué.

L’une des parties les plus controversées du projet de loi prévoit que les travailleurs sont autorisés à travailler jusqu’à 10 heures par jour et moins de temps un autre jour. Le projet de loi prévoit également l’introduction d’un « carte de travail numérique » contrôler le temps de travail et porter les heures supplémentaires légales à 150 heures par an. Les syndicats craignent que les travailleurs ne soient obligés de travailler plus longtemps.

Le gouvernement prétend que la nouvelle législation apporterait une plus grande flexibilité et refléterait les changements dans les habitudes de travail. « La seule chose que fait ce projet de loi, c’est qu’il essaie de donner aux travailleurs et aux employeurs un degré de liberté sur la façon d’organiser la journée de travail de huit heures », Le ministre du Développement Adonis Georgiadis a déclaré en mai.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!