Ateshgah de Bakou en Azerbaïdjan a des reliques d’inscriptions hindoues et sikhs

Vous ne vous attendez pas à voir l’incantation Shri Ganeshaya Namah gravée au cœur de l’Azerbaïdjan, le petit pays à majorité musulmane et ancienne nation soviétique sur les rives de la mer Caspienne, n’est-ce pas ? L’Ateshgah de Bakou, souvent connu sous le nom de temple du feu de Bakou, est un temple religieux ressemblant à un château dans la ville de Surakhany en Azerbaïdjan. Mais saviez-vous que le temple a des preuves qu’il était utilisé par les sikhs, les hindous et les zoroastriens ? Comme l’incantation mentionnée ci-dessus, il y a cinq autres lignes de ce type gravées autour du monument. L’Atesghan a été transformé en musée dans les années 1970.

Il y a des inscriptions en sanskrit ou en pendjabi sur presque toutes les portes menant à l’enceinte du temple du feu. Il est fascinant qu’un petit vestige de l’histoire montre des preuves d’échanges interculturels entre le sous-continent indien et l’Europe, remontant aux années 1600.

On pense que les marchands indiens ont appris la légende de la terre brûlante; et entre les XVIe et XVIIe siècles, les voyageurs et les pèlerins indiens ont construit Ateshgah pour adorer les flammes sacrées. Ils considéraient les flammes comme une forme de la déesse Bhagwati. Des deux inscriptions sanskrites, l’une mentionne le Seigneur Ganesha et la déesse Jwala ji, tandis que l’autre est une invocation au Seigneur Shiva. L’inscription mentionnant Lord Shiva a des motifs du soleil et de la croix gammée.

La flamme sacrée dans l’autel du feu principal surélevé au centre de l’enceinte du temple est aujourd’hui allumée par le gazoduc principal de Bakou. Mais pendant des milliers d’années, on a dit que le feu apparaissait naturellement. Cela s’est produit en raison des énormes réserves de gaz naturel du pays qui ont fui à travers des trous dans la surface rocheuse, allumant des flammes au contact de l’air. La flamme brûlait naturellement jusqu’en 1969, mais l’extraction effrénée de gaz par les Soviétiques a vidé la réserve.

On dit que des prêtres Parsi ont été envoyés dans la région depuis l’Inde jusqu’en 1880. En 1925, un prêtre Parsi nommé Dr Jivanji Jamshedji Modi a visité Ateshgah et a conclu que le temple était de caractère hindou ; pourtant, des éléments de preuve ultérieurs n’ont pas exclu l’origine zoroastrienne de l’endroit.

