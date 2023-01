Ateliers d’entraînement en soutien au Kelowna Women’s Shelter

Move RX a recueilli plus de 600 $ pour Foundry Kelowna en 2022

Un groupe local de performance et de bien-être veut vous aider à rester en forme tout en soutenant la communauté.

Move RX organise son premier atelier de l’année le 19 janvier et recueille des dons pour le Kelowna Women’s Shelter.

« L’année dernière, l’équipe de Move RX a recueilli plus de 600 $ pour la Foundry Kelowna grâce à six ateliers », a déclaré la propriétaire de l’entreprise, la Dre Christine Col.

Chaque atelier se concentre sur quelque chose de différent, le premier étant destiné aux skieurs et planchistes qui cherchent à améliorer leur entraînement et à réduire les blessures en montagne.

Les ateliers sont un don minimum de 5 $.

Supplement World a même fait don d’un prix de tombola pour un participant chanceux à gagner.

Apprenez-en plus sur les ateliers et comment réserver votre place sur MoveRX.ca.

