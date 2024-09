Ateliers d’architecture paramétrique d’octobre | ArchDaily

Image © Christian Venables

Nous sommes ravis d’annoncer nos prochains ateliers d’octobre en collaboration avec notre partenaire ArchDaily Plus, Architecture paramétriqueCes ateliers ont été soigneusement organisés pour donner aux architectes, aux concepteurs et aux passionnés les moyens d’acquérir les connaissances et les compétences les plus récentes dans le domaine dynamique de la conception paramétrique. Guidés par des experts et des visionnaires du secteur, ces sessions immersives exploreront des techniques de pointe, des outils innovants et des applications pratiques, créant un environnement d’apprentissage inspirant et dynamique où les participants pourront porter leur expertise en conception à des niveaux sans précédent.

En guise de remerciement, ArchDaily Plus aura droit à des avantages exclusifs, notamment des remises spéciales sur l’un des ateliers proposés par Architecture paramétrique et un atelier mensuel gratuit. Votre engagement à faire progresser l’innovation architecturale s’aligne parfaitement avec les expériences enrichissantes que ces ateliers promettent d’offrir. Restez à l’écoute pour plus d’informations sur la façon dont vous pouvez libérer pleinement votre potentiel créatif et vous lancer dans un voyage passionnant d’exploration du design en octobre.

Cet atelier se concentre sur la collaboration entre les concepteurs et l’IA. L’atelier « Intelligence artificielle : négociation paramétrique » explore comment des interventions minimales du concepteur peuvent transformer l’IA en un compagnon créatif. L’objectif est de trouver où les concepteurs conservent un certain contrôle tout en permettant à l’IA de suggérer des options qui n’auraient peut-être pas été envisagées. Dans l’atelier, nous ne contrôlerons pas totalement l’IA ni n’accepterons aveuglément ce qu’elle génère. Au lieu de cela, nous créerons un espace latent partagé homme-IA où les deux contribuent au processus de conception. Nous nous concentrerons principalement sur la création d’image à image et sur l’obtention de résultats précis basés sur la conception ou le modèle créé pendant l’atelier. Pour améliorer les conceptions, nous utiliserons IPAdapter dans ComfyUI pour le transfert de style, en utilisant l’espace latent de Midjourney pour générer des images. Pour aider l’IA à mieux comprendre la conception, nous utiliserons Depth, Sketch et Canny ControlNet, garantissant que l’IA peut interpréter la conception avec plus de précision tout en permettant la flexibilité d’appliquer son interprétation créative.

Instructeur : Kedar Undale

Date : 12 octobre 2024

Heure : 14h00 – 19h00 GMT

Format : En ligne sur Zoom

Durée : 1 séance (5 heures)

Date limite d’inscription : 11 octobre 2024

Cet atelier vise à doter les participants des compétences nécessaires pour trouver et gérer toutes les données de conception (inputs) pour une conception plus consciente. Grâce à une série de logiciels et de plugins, nous pourrons les capturer et les canaliser et par conséquent les contrôler. Nous tracerons un chemin inverse pour comprendre comment un projet est conçu, des analyses initiales à l’amélioration de ses performances. Les participants apprendront individuellement à développer et à gérer un petit projet à travers une série d’exercices utilisant Rhinoceros, avec le support de Grasshopper.

Instructeur : Stefano Bastia

Date : 19 et 20 octobre 2024

Heure : 15h00 – 19h00 GMT

Format : En ligne sur Zoom

Durée : 2 séances (8 heures)

Date limite d’inscription : 18 octobre 2024

L’atelier guidera les participants dans la création de sculptures 3D détaillées en réalité virtuelle à l’aide de Gravity Sketch et de Substance Modeler, en exploitant l’IA et en l’incorporant dans leur processus créatif avec Krea.ai. Nous ajouterons ensuite des matériaux et des textures réalistes avec Substance Painter. Le deuxième jour, nous plongerons dans Unreal Engine 5 pour produire des sorties vidéo cinématiques de vos sculptures, présentant votre travail de manière professionnelle et visuellement convaincante.

Instructeur : Christian Venables

Date : 19 et 20 octobre 2024

Heure : 11h00 – 15h00 GMT

Format : En ligne sur Zoom

Durée : 2 séances (8 heures)

Date limite d’inscription : 18 octobre 2024

Cet atelier explore les méthodologies de conception qui relient l’information qui nous entoure, comprise comme des données, et le monde physique, compris comme des matériaux. Avec l’atelier « Adaptive Fashion : Procedural Design with Bio-Materials », le choix des biomatériaux est placé au centre du processus de conception. Les participants pourront générer des géométries complexes, à partir desquelles il sera possible d’extraire des informations utiles pour sélectionner les matériaux les plus appropriés. Cette approche intégrée vise à créer une relation entre le design et les matériaux, rendant le produit plus fonctionnel dans ses propriétés mécaniques et plus durable en fin de vie. La méthodologie proposée sera appliquée à la création et à la visualisation d’une seconde peau pour le corps humain.

Instructeur : Laura Civetti

Date : 26 et 27 octobre 2024

Heure : 14h00 – 18h00 GMT

Format : En ligne sur Zoom

Durée : 2 séances (8 heures)

Date limite d’inscription : 25 octobre 2024

