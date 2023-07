Atelier sur les entreprises alimentaires prévu pour le 20 juillet à la bibliothèque Sycamore – Shaw Local

SYCOMORE – La bibliothèque publique de Sycamore accueillera un atelier pour les clients intéressés à démarrer une entreprise alimentaire.

La bibliothèque, 103 E. State St., Sycamore, tiendra l’atelier à 18h30 le 20 juillet, selon un communiqué de presse.

L’atelier est gratuit et ouvert au public.

Les participants apprendront les réglementations de l’industrie alimentaire, la tarification des produits alimentaires, la création d’une marque et le travail dans une cuisine commerciale. Les participants peuvent également explorer des informations sur l’ouverture d’un food truck et les options de structure d’entreprise. L’atelier est dirigé par Sybil Ege, PDG de The Business of Food. Aucune inscription n’est requise pour y assister.

Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à sam[email protected] ou appelez le 815-895-2500, ext. 404.