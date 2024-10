Atelier MOD / Ministère du Design

© Jovian Lim

2024



Colin Seah



Description textuelle fournie par les architectes. Sur le plan culturel, la révolution du lieu de travail hybride post-COVID a présenté des possibilités d’innovation systémique en matière de conception. En réponse, MOD a lancé le « Workshop by Ministry of Design », un espace de collaboration créative pour remplacer son bureau primé de Singapour « Bar Code » depuis 13 ans (2010-2023).

© Jovian Lim

Conformément à la transition de MOD vers un environnement de travail technologiquement avancé qui permet à la plupart des concepteurs de travailler à distance, l’atelier s’affranchit des conventions typiques du lieu de travail. Au lieu de cela, il consacre 60 % de la mise en page à une collaboration créative en face à face, car lorsque nous avons besoin de nous rencontrer en personne, nous voulons vraiment que cela compte. Le reste est partagé entre le hot desk et les fonctions auxiliaires.

L’atelier est conçu comme une série d’échafaudages métalliques tridimensionnels superposés et imbriqués, créant des zones d’activité distinctes mais homogènes. Les écrans en polycarbonate givré et en verre cannelé améliorent la continuité harmonieuse de l’espace et facilitent également les utilisations telles que le stockage, l’affichage et les plans de travail occasionnels lorsqu’ils sont utilisés dans le plan horizontal.

Le stockage d’objets lourds est rendu possible en renforçant les panneaux en polycarbonate avec des tiges d’aluminium solides insérées dans sa profondeur. La matérialité éphémère du polycarbonate et du verre contraste avec la rigidité structurelle des extrusions métalliques creuses et des plateaux de table à surface solide.

Les surfaces en miroir s’agrandissent et créent une ambiguïté spatiale, contribuant ainsi à un sentiment encore plus grand de superposition spatiale. Caractérisée par son essence spatiale élancée, baignée de lumière et blanche, la surprise inattendue de l’Atelier se révèle dans sa salle de bains épurée et réduite, recouverte de carrelage noir, peut-être le seul espace non conçu dans un esprit de collaboration ; offrant plutôt un sentiment de sanctuaire privé momentané.

La collaboration créative se concentre autour d’une table de « salle de guerre » à hauteur de comptoir et d’un mur d’affichage magnétique adjacent fabriqué à partir de longueurs de chemin de câbles, utilisé de diverses manières couvrant l’exploration de matériaux, les discussions de conception et les présentations formelles.

Une vaste bibliothèque de matériaux et d’artefacts s’étend sur toute la longueur et la largeur de la table de cinq mètres de long, s’étendant sur toute la longueur et la largeur de l’atelier. Conçus pour améliorer le processus créatif, la bibliothèque et les échafaudages d’exposition sont facilement accessibles et toujours bien en vue, servant à inspirer et à stimuler la créativité. Un système d’éclairage réglable personnalisé au-dessus de la table permet des simulations de lumière tandis que la lumière du jour généreuse provenant des fenêtres orientées sud et ouest signifie qu’un éclairage artificiel minimal est nécessaire pendant la majeure partie de la journée. Au-delà de cette zone, l’aménagement intègre également une variété d’espaces de discussion et de bureaux partagés, associés à un garde-manger, une imprimante et des zones de stockage dissimulées.