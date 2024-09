Atelier du Pont crée une « ambiance boisée » pour un bureau en bois à Paris

Le studio français Atelier du Pont a réalisé un immeuble de bureaux pour les équipes d’exploitation du Parc de la Villette à Paris, avec une ossature en bois apparente et grillagée conçue pour donner à ses intérieurs une atmosphère boisée.

Le bâtiment de 3 000 mètres carrés, baptisé Pavillon Jardins, a été conçu pour remplacer un ensemble de neuf bâtiments préfabriqués qui abritaient auparavant les équipes du parc et ses sites, mais qui étaient tombés en désuétude.

Initialement planifié en 1982 par l’architecte suisse Bernard Tschumi, le Parc de la Villette est considéré comme l’un des projets les plus influents du mouvement déconstructiviste, particulièrement connu pour les 35 folies rouge vif qui parsèment son paysage.

Pour concevoir le Pavillon Jardins, l’Atelier du Pont s’est inspiré de l’environnement naturel du parc et du système de grille utilisé pour organiser ses folies. Le studio a créé une grille en bois surdimensionnée pour encadrer ses intérieurs et abriter les terrasses extérieures tout autour de son périmètre.

« L’idée principale était de concevoir un pavillon qui s’inscrirait dans l’histoire du Parc de la Villette et de ses folies, et offrirait une immersion totale dans la nature et le paysage depuis l’intérieur », a expliqué le studio à Dezeen.

« La construction en bois s’est imposée comme un choix évident en raison de son lien direct avec la nature et de la facilité avec laquelle elle peut être utilisée sur des sites très sensibles. »

Les deux étages du Pavillon Jardins s’organisent autour d’un atrium central, éclairé par une large section vitrée dans le toit en gazon qui attire la lumière du soleil derrière le plafond en bois grillagé.

Un espace de sièges en gradins constitue un espace social central pour cet atrium, tandis que les espaces de travail organisés autour de lui donnent sur le parc à travers l’extérieur entièrement vitré du bâtiment.

« Nous avons imaginé une organisation simple autour d’un grand atrium central où les différents métiers qui font vivre le Parc et la Grande Halle de la Villette peuvent se retrouver pour travailler sur des projets communs », précise le studio.

« Les couches de poutres sur les toits, combinées à la toiture vitrée photovoltaïque et à la division des poteaux en quatre éléments élancés, créent à l’intérieur une atmosphère boisée qui change en fonction de l’incidence du soleil. »

Pour créer des espaces de travail flexibles dans l’atrium central et des zones plus ouvertes à l’intérieur, l’Atelier Du Pont a conçu une série de « micro-architectures » reconfigurables, comprenant des « cellules de travail » privées, des « cellules de wagon » mobiles et des cloisons de bureau.

Elles permettent de reconfigurer facilement les espaces de bureaux, tout en conservant une sensation d’ouverture et un accès à la lumière naturelle dans tous les intérieurs.

« Pour habiter l’atrium central et les circulations au sol, nous avons conçu des micro-architectures comme des mini-pavillons dans le pavillon », explique le studio.

« Conçues sur un principe constructif simple – une structure en acier et des éléments de remplissage – elles ont été en partie réalisées par les équipes de La Villette en recyclant des décors d’expositions passées », ajoute-t-elle.

La conception originale du Parc de la Villette a récemment été mise en lumière dans le cadre de la série de Dezeen sur l’architecture déconstructiviste.

La photographie est de Charly Broyez sauf indication contraire.