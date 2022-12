Atelier de fabrication de pain organisé le 28 janvier à Oglesby – Shaw Local

Rejoignez Susan Glassman, éducatrice en nutrition et bien-être de l’Illinois Extension, et apprenez l’art de la fabrication du pain.

Faire lever la levure, mélanger la pâte, pétrir et laisser lever, et cuire jusqu’à ce que ce soit fait dans l’atelier pratique.

La classe préparera des gressins tressés au challah et au romarin. Dégustez des échantillons et ramenez chez vous une miche de pain et des gressins à déguster en famille et entre amis.

L’atelier Let it Dough, Breadmaking est destiné aux adultes et est prévu de 9 h à midi le samedi 28 janvier dans la salle CTC-123 Illinois Valley Community College Culinary Kitchen au Peter Miller Community Technology Center, 815 N. Orlando Smith Rd., Oglesby.

Les frais du programme sont de 15 $ par personne et comprennent tout le matériel, la dégustation ainsi que le pain et les gressins à emporter. Limité à huit adultes. Inscrivez-vous avant le jeudi 19 janvier à https://go.illinois.edu/dough ou en appelant le bureau principal d’Illinois Extension au 815-224-0889.