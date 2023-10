La Chambre de commerce du comté de Chautauqua a organisé une occasion spéciale pour les hommes d’affaires locaux de tout savoir sur l’éclipse totale de soleil qui aura lieu le 8 avril 2024 et sur ce qu’elle signifie pour votre entreprise locale.

Avec environ 100 000 personnes supplémentaires attendues dans le comté de Chautauqua pour l’éclipse du printemps prochain, l’atelier Business Builder vise à vous donner les informations dont vous aurez besoin pour promouvoir votre entreprise et vous préparer pour la journée. Nos conférenciers seront Tom Traub, président du comité sur l’éclipse solaire de l’observatoire Martz-Kohl et membre ambassadeur de l’éclipse de la NASA ; Noel Guttman, directeur des services d’urgence du comté de Chautauqua ; et Andrew Nixon, président et directeur général du bureau des visiteurs du comté de Chautauqua.

Cet atelier aura lieu au centre de formation JCC Nord, Bennett Road, Dunkerque, de 13 h à 15 h, le lundi 6 novembre. Il est parrainé par le CCVB, le bureau des services d’urgence du comté de Chautauqua, le Jamestown Community College et l’observatoire Martz-Kohl. . Veuillez vous inscrire via le calendrier en ligne de la Chambre sur www.chqchamber.org.

La prochaine éclipse est une opportunité unique pour notre région et pour votre entreprise de saisir cette occasion. Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre pour cet atelier.

LA CHAMBRE EST PRÊTE À PROMOUVOIR VOTRE ENTREPRISE CETTE PÉRIODE DES FÊTES

Nous savons que ce n’est même pas encore Halloween, mais dans le monde du commerce de détail, Noël approche à grands pas. La Chambre de commerce du comté de Chautauqua est donc prête à aider toutes nos entreprises locales pendant la période des fêtes à venir avec deux initiatives marketing : un concours de décoration de fenêtres de Noël et un concours du samedi pour les petites entreprises. Les deux efforts visent à générer du trafic vers les entreprises locales.

Le concours de décoration de fenêtres des Fêtes est le premier sur notre liste. La participation au concours est gratuite pour toute entreprise locale du comté de Chautauqua, que vous soyez membre de la Chambre ou non. Vous devez vous inscrire via notre calendrier Web avant le 10 novembre pour être inclus. Ensuite, décorez votre entreprise et envoyez-nous une photo de votre chef-d’œuvre terminé. La Chambre attribuera un numéro à chaque entreprise participante.

Le concours est simple : ceux qui obtiennent le plus de voix gagnent. Tout le monde peut voter – une fois par jour – par SMS. Une fois que toutes les entreprises seront enregistrées et que nous aurons des photos, nous les partagerons sur nos réseaux sociaux et vous encouragerons à le faire également. La Chambre créera également une carte Google pratique montrant les emplacements de toutes les entreprises enregistrées pour aider à promouvoir votre entreprise et à promouvoir la visualisation et le vote. Vous devez également vous assurer de rappeler à vos clients sans rendez-vous de voter chaque jour pour augmenter votre nombre de votes. Le vote débutera le 17 novembre et se poursuivra jusqu’au 16 décembre. Les gagnants seront annoncés la semaine suivante.

En plus du gagnant du concours de décoration de fenêtres de Noël à l’échelle du comté, des sélections supplémentaires seront attribuées dans les six communautés où nous avons des comités de chambre : Dunkerque, Fredonia, Hanovre, Jamestown, Mayville-Chautauqua et Westfield-Barcelone.

Au milieu du concours de vitrines, nous ferons la promotion du Small Business Saturday. Cette année encore, la Chambre encouragera les gens à visiter les petites entreprises locales le samedi 25 novembre et à s’enregistrer sur Facebook ou Instagram. Ils devront identifier la Chambre de commerce du comté de Chautauqua pour pouvoir gagner des cartes-cadeaux ShopLocalCHQ.

En s’enregistrant, cela contribue à promouvoir les petites entreprises dans lesquelles les clients font leurs achats pour Small Business Saturday. Chaque enregistrement donnera lieu à une participation supplémentaire, donc plus vous visitez de petites entreprises, plus vous pourrez participer au concours.

Notre mission est d’établir des liens vitaux, de fournir des ressources professionnelles et de défendre nos entreprises locales dans le comté de Chautauqua. Ces deux initiatives de vacances répondent parfaitement à cette mission, alors que nous nous efforçons de connecter les clients avec les entreprises locales, de les aider à développer leur audience sur les réseaux sociaux et de promouvoir la grande variété de petites entreprises disponibles dans nos communautés. Nous espérons que toutes les entreprises locales participeront au concours de décoration de fenêtres des fêtes et que tous les consommateurs voteront pour leurs fenêtres préférées et feront leurs achats dans les petites entreprises pendant la période des fêtes. Pour retrouver tous les détails, visitez les événements sur notre calendrier en ligne de la Chambre.

LES OUVERTURES APRÈS LES HEURES À SOUTHERN TIER BREWING ONT LE 14 NOVEMBRE

Rejoignez-nous pour un éternel Business After Hours préféré, le 14 novembre à la Southern Tier Brewing Company, 2072 Stoneman Circle, à Lakewood. Business After Hours est idéalement programmé pour répondre à vos besoins entre les activités de travail et celles du soir. Il se déroule de 17h à 18h30, avec des entrées, un bar payant et un bref programme qui vous permet de savoir qui est qui dans la salle. N’oubliez pas d’apporter des cartes de visite pour le réseautage. Les entreprises membres de la Chambre peuvent envoyer gratuitement deux personnes. Pour les non-membres ou toute personne dépassant la limite de deux personnes, le prix est de 10 $. L’inscription à l’avance n’est pas requise mais est appréciée à des fins de planification. Inscrivez-vous en ligne dès maintenant via notre calendrier Web sur www.chqchamber.org. Ce Business After Hours est parrainé par Southern Tier Brewing Company, DFT Communications, Jamestown Community College, Media One Radio Group, OBSERVER et The Post-Journal.

NOMINATIONS ACCEPTÉES POUR LE PRIX PAM LYDIC COALITION BUILDER

La Chambre de commerce du comté de Chautauqua accepte les candidatures pour son prix annuel Pam Lydic Coalition Builder. Ce prix est décerné chaque année à la mémoire de Pam Lydic, première présidente de la Chambre de commerce du comté de Chautauqua. Il récompense une personne de la région qui a travaillé dur pour rassembler des groupes de personnes autour d’un but ou d’un objectif commun. Il est présenté à une personne qui a contribué à faire avancer la région dans une direction positive grâce à la collaboration et en établissant des partenariats. Il s’adresse particulièrement à ceux qui ont effectué leur travail de manière cohérente et souvent en arrière-plan. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 1er novembre et pourront être soumises en ligne via le formulaire de nomination au prix sur notre site Web à l’adresse www.chautauquachamber.org.







