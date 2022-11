Atelier de bricolage Makity Intéressez-vous à l’espace dans l’ancien palais de justice de Woodstock – Shaw Local

Woodstock pourrait bientôt occuper la dernière place dans l’ancien palais de justice et la maison du shérif si le conseil municipal choisit d’aller de l’avant avec un contrat de location définitif lors d’une prochaine réunion.

Makity Make, un studio de bricolage basé à Algonquin, cherche à ouvrir son deuxième studio sur place. Sa propriétaire, Julie Callahan, a grandi à Woodstock, selon la proposition soumise par l’entreprise.

“Nous voulons amener les arts au centre-ville de Woodstock et inciter les gens à être créatifs, à s’amuser et à se réunir”, a déclaré Callahan jeudi.

L’endroit demandé par Makity Make, qui est censé être réservé en tant que zone que le public peut visiter, est d’environ 1 685 pieds carrés répartis en deux studios et un espace supplémentaire, a déclaré la semaine dernière la directrice exécutive du développement commercial de Woodstock, Danielle Gulli.

Makity Make était la seule entreprise à avoir soumis une proposition pour l’espace, a déclaré Gulli. Il y en avait peut-être d’autres intéressés, mais aucun n’est allé jusqu’à soumettre une proposition.

L’ancien palais de justice et la maison du shérif sont photographiés le mardi 1er mars 2022 à Woodstock. La rénovation du palais de justice a commencé, avec la construction et la démolition en cours. (Gregory Shaver/Gregory Shaver – gshaver@shawmed)

Le plan actuel était que Makity Make vienne cette semaine et entame des discussions avec la ville, a déclaré Gulli. Bien qu’on ne sache pas encore à quelle réunion il apparaîtra, a déclaré Gulli, la ville s’attend à un vote avant la fin de l’année.

“Si tout se passe bien, et nous pouvons le rassembler en [the Nov. 15 meeting], cela ira à cet ordre du jour », a déclaré Gulli. “Sinon, il augmentera probablement en décembre.”

Callahan a déclaré qu’elle avait rencontré la ville lundi et discuté des détails, mais qu’elle n’avait encore rien signé.

À l’origine, il a été proposé que Creative Woodstock, un centre artistique géré par la ville, remplisse la place. Mais le conseil municipal d’avril a discuté de la possibilité de rechercher d’autres options. Gulli a déclaré la semaine dernière que certaines de ces préoccupations découlaient du fait que le centre devait éventuellement être subventionné pour payer ses factures.

En conséquence, la ville voulait rechercher quelque chose qui, selon elle, pourrait maximiser les revenus dans le but d’aider à récupérer les coûts de rénovation du palais de justice, qui devraient totaliser environ 13 millions de dollars.

Atelier de bricolage Makity Make le jeudi 10 novembre 2022 à Algonquin. Le magasin pourrait bientôt occuper le dernier emplacement ouvert dans l’ancien palais de justice de Woodstock. (Aaron Dorman)

“La ville n’aime jamais rivaliser avec les entreprises à but lucratif”, a déclaré Gulli, “donc s’il y a une opportunité de faire venir une entité privée et de gérer quelque chose, nous essayons toujours d’explorer cela.”

Une mise en garde demandée par de nombreux membres du conseil municipal était de garder l’espace libre d’accès. Si Makity Make obtient la place, le public aura un accès gratuit et paiera pour le matériel qu’il utilise au studio, a déclaré Callahan.

L’espace accueillera également des expositions d’artisanat, des fêtes privées, des camps pour enfants et organisera d’autres ventes, selon la proposition.

S’il est approuvé, le bail marquera le cinquième et dernier pour remplir le palais de justice.

Les trois premiers ont été approuvés en mai et juin et comprenaient E3 Artisans ‘Ethereal Confections, actuellement situé sur la place; la Public House of Woodstock, qui occupe une place dans le palais de justice depuis 2014; et la chambre de commerce de la région de Woodstock.

Le quatrième, approuvé le mois dernier, était avec MobCraft Beer Inc., qui exploitera une brasserie et un bar.

Si le conseil municipal décide de ne pas approuver le bail, cela signifiera une nouvelle recherche, a déclaré Gulli.