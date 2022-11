Atelier 4-H sur les vacances d’hiver à Yorkville 3 décembre – Shaw Local

Vous avez des courses de vacances à faire sans les enfants ? Ou peut-être que vos enfants veulent faire des cadeaux ou de l’artisanat saisonnier cette année ? Profitez de l’atelier annuel des vacances d’hiver 4-H du comté de Kendall le samedi 3 décembre à Yorkville.

“Conçu pour les jeunes de 8 ans et plus, notre atelier d’hiver comprend plusieurs projets à réaliser et à ramener à la maison”, a déclaré Kim Eisnaugle, coordinatrice du programme 4-H à l’Université de l’Illinois Extension dans le comté de Kendall. “Chaque participant recevra une couronne d’ornement, son propre emballage cadeau, des nœuds décoratifs et une friandise savoureuse.”

Dirigé par des leaders adolescents 4-H, cet atelier pratique pour les jeunes met l’accent sur la façon de recycler et de créer des objets amusants à exposer ou à offrir en cadeau.

Il n’est pas nécessaire d’être membre 4-H pour participer. Le coût est de 15 $ par jeune pour la séance de deux heures. L’inscription est obligatoire et le nombre de places est limité. En savoir plus sur tous les programmes à venir sur go.illinois.edu/info4Hdkk.

Si vous avez besoin d’un aménagement raisonnable pour participer, contactez la coordinatrice du programme 4-H Kim Eisnaugle à keisnaug@illinois.edu ou au 630-553-5823. Les demandes anticipées sont fortement encouragées afin de laisser suffisamment de temps pour répondre à vos besoins d’accès.