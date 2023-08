Atari ressuscite le 2600 pour les téléviseurs modernes

Atari teste à nouveau le nombre de fois que les utilisateurs sont prêts à payer pour cette console de jeu nostalgique en similibois, cette fois avec ce qui semble être la recréation la plus détaillée de sa console Atari 2600 originale depuis ses débuts il y a près de 46 ans . La console recréée jouera même les vieilles cartouches que vous avez encore enfermées dans votre grenier à l’époque.

Vampires préférés dans les médias | Jacob Anderson et Sam Reid

L’éditeur de jeux hérité annoncé Mardi, il avait travaillé avec le développeur de jeux européen PLAION pour créer l’Atari 2600+. La récréation de 130 $ est légèrement plus petite que celle qui a fait ses débuts en 1977, mais elle ressemble à l’ancienne console jusqu’aux bascules « Power », « TV Type », « Game Select » et « Game Reset ».

Mieux encore, il peut en fait lire les anciennes cartouches de jeu Atari 2600 ainsi que les jeux ultérieurs sortis sur le 7800, mais vous n’aurez pas à sauter à travers des cerceaux pour que la console prenne en charge un téléviseur moderne. La console est livrée avec une sortie HDMI et un mode écran large qui devrait la rendre transparente pour se connecter à n’importe quel écran moderne. L’appareil est prêt pour Pré-commander et devrait être lancé le 17 novembre.

LE RETOUR D’UNE ICONE : L’Atari 2600+

Il existe quelques autres modernisations, notamment une prise de courant USB et un choix pour plusieurs résolutions d’écran. Il est livré avec un seul joystick CX40 + et une seule cartouche de jeu. La cartouche elle-même contient 10 jeux, dont premiers classiques comme Aventure, Combat, Yars Revenge, et Commande de missiles. Le système contient du matériel qui peut sembler relativement ancien maintenant, mais qui dépasse largement ce qui était possible avant 1980.

Contrairement à sa précédente tentative d’imiter l’ancienne sensation des anciennes consoles avec l’Atari VCS à 300 $ centré sur le streaming, le fabricant de jeux hérités a promis que la nouvelle console n’aura pas seulement le même look, mais la même « sensation » que la 2600 des années 1980 jusqu’au joystick et aux commutateurs métalliques. Le 2600+ fonctionne sur un SOC Rockchip 3128 et contient 256 Mo de RAM DDR3, plus que suffisant pour alimenter n’importe quelle gamme de jeux du 2600. Il contient également 256 Mo de stockage interne.

Pourtant, la nouvelle console est livrée avec moins d’options de contrôle que le système initialement livré. Ce qui était autrefois appelé le système informatique vidéo Atari était livré avec deux joysticks et deux contrôleurs à palette. Pour être juste, ce système original a été expédié pour 190 $ en 1977, ce qui équivalait à plus de 990 $ en argent d’aujourd’hui.

Il y a toujours un port pour un contrôleur supplémentaire, mais Atari vend un CX40 + supplémentaire séparément pour 25 $ tandis que les contrôleurs de palette CX-30 coûteront 40 $ la pop. Cependant, la nouvelle console utilise les mêmes ports de connexion à 9 broches pour les contrôleurs, vous pouvez donc brancher tous les anciens contrôleurs que vous avez encore. Atari vend également d’autres titres de lancement comme M. courir et sauter et Édition améliorée de Berzerk se vendra individuellement pour 30 $.

D’autres tentatives de 2600 likes comme la Gamestation Plus ont essayé de moderniser l’ancien design pour environ 100 $, mais le 2600+ pourrait toujours être une bonne affaire pour ceux qui veulent jouer à d’anciens titres. Sur eBay, vous pouvez trouver d’anciennes consoles 2600 vendues entre 60 $ et 150 $, selon le nombre de jeux qui l’accompagnent. Vous aurez également besoin d’un téléviseur avec l’ancienne entrée de câble RCA ou d’une sorte de configuration de conversion. À ce stade, le 2600+ semble en fait être une bonne affaire si tout ce que vous voulez, c’est jouer aux anciens jeux de la manière la plus nostalgique possible.