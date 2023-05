Atanu Das, Mehuli Ghosh de retour dans TOPS ; Jeune tireur Tilottama dans le groupe de développement TOPS

Avec les événements clés de la qualification de Paris 2024 en tête, l’archer olympien et médaillé d’argent des Championnats du monde Atanu Das et le tireur Mehuli Ghosh ont été réintronisés jeudi au Target Olympic Podium Scheme (TOPS) par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MYAS).

Atanu Das a été inclus dans la liste sur la base de ses récentes performances sur le circuit national et à la Coupe du monde de tir à l’arc à Antalya cette année.

Das, qui avait marqué 673 points pour décrocher la quatrième place du classement individuel masculin classique, faisait son retour à la compétition internationale en plein air après près d’un an et demi, a informé le ministère dans un communiqué jeudi.

Les autres grands noms inclus dans TOPS sont le tireur à la carabine Mehuli Ghosh, qui a remporté l’épreuve de carabine à air comprimé de 10 m aux essais nationaux de tir cette année, et Tilottama Sen, 15 ans, qui avait précédemment remporté le bronze de l’épreuve de carabine à air comprimé de 10 m à la Coupe du monde du Caire cette année. année, cela aussi lors de sa première performance dans le circuit senior. Tilottama a également à son actif le bronze aux Championnats du monde juniors et l’or par équipe qu’elle a remportés en 2022.

Un total de 27 nouveaux athlètes ont été inclus dans les listes TOPS Core et Development, ce qui porte désormais le nombre total d’athlètes TOPS à 270 (101 en Core, 269 en développement), indique le communiqué.

