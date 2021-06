Atanu Das et Deepika Kumari remportent une autre médaille d’or pour l’Inde à l’étape 3 de la Coupe du monde de tir à l’arc

Paris : C’était la ruée vers l’or pour les archères indiennes lors de l’étape 3 de la Coupe du monde ici dimanche avec le couple vedette Atanu Das et Deepika Kumari remportant les honneurs de l’équipe mixte après la victoire du trio en arc classique féminin dans une préparation olympique presque parfaite. Deepika et Atanu ont rebondi après un déficit de 0-2 pour battre les Néerlandais Sjef van den Berg et Gabriela Schloesser 5-3 et rapporter à l’Inde une troisième médaille d’or de la compétition.

C’était après que l’équipe d’arc classique féminine de Deepika, Ankita Bhakat et Komalika Bari ait décroché la médaille d’or avec une victoire confortable sur le Mexique, ignorant la déception de manquer la qualification olympique la semaine dernière. « C’est incroyable. La première fois que nous jouons ensemble (en finale) et que nous gagnons ensemble, nous nous sentons si heureux », a déclaré Atanu après leur victoire.

Les deux se sont mariés après une cour de deux ans et fêteraient leur premier anniversaire de mariage le 30 juin. « On a l’impression que nous sommes faits l’un pour l’autre. Mais sur le terrain, nous ne sommes pas en couple mais comme les autres concurrents, nous nous motivons, nous nous soutenons et nous nous soutenons », a déclaré Atanu.

Deepika, qui avait auparavant mené l’équipe féminine à une deuxième médaille d’or consécutive en Coupe du monde cette année, a déclaré: « C’est heureux. » Elle visera un triplé d’or plus tard dans la journée. L’Inde a jusqu’à présent remporté trois Médailles d’or avec l’archer à poulies Abhishek Verma qui a ouvert le décompte en remportant l’épreuve individuelle samedi. sans laisser tomber un ensemble.

Il s’agissait de leur deuxième médaille d’or consécutive en Coupe du monde cette année, et de leur sixième au total (Shanghai-2011, Medellin-2013, Wroclaw-2013, Wroclaw-2014, Guatemala City-2o21). Deepika était une constante à chaque fois. Le trio, qui avait bégayé pour remporter la médaille d’or contre les mêmes adversaires à Guatemala City il y a deux mois, était à son meilleur, tirant quatre 10 avec un X (le plus proche du centre) pour un score de 57-57 dans le premier set.

Le tir impeccable des Indiens a remis la pression sur l’équipe mexicaine de la médaillée d’argent de Londres 2012, Aida Roman, Alejandra Valencia et Ana Vazquez. Ils ont tiré un mauvais 52 pour perdre le deuxième set par trois points. Menant 3-1, les Indiens ont eu une autre série de tirs constants avec un 55, mais les Mexicains n’ont pas réussi à égaliser et ont perdu le troisième set par un mince point pour subir une deuxième défaite consécutive cette année.

