Atanu Das et Deepika Kumari participent ensemble à la finale mixte pour assurer la médaille pour l’Inde

Le couple vedette de tir à l’arc Atanu Das et Deepika Kumari a assuré à l’Inde sa première médaille de l’étape 3 de la Coupe du monde en cours en participant à la finale de l’épreuve du double mixte avec une victoire de 5-3 sur l’Espagne ici jeudi. Atanu et Deepika, qui sont le meilleur espoir de médaille de l’Inde aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, étaient à leur meilleur pour disputer leur première finale ensemble où ils affronteront les Pays-Bas lors du choc au sommet dimanche.

Le numéro trois mondial Deepika est également à la recherche d’une deuxième médaille, s’étant qualifié pour la deuxième fois consécutive en demi-finale individuelle cette année. Le duo, qui était classé cinquième dans la qualification pour obtenir un laissez-passer au premier tour, a fait face à une concurrence féroce au premier tour de la paire espagnole de Daniel Castro et Ines De Velasco, qui a eu trois 10 parfaits avec deux plus proches du centre (X) de quatre flèches pour prendre le set d’ouverture 38-36.

Mais la paire indienne a accéléré son rythme avec des tirs constants (9-9-9-10) pour amener le match sur un pied d’égalité avec une mince victoire d’un point dans le deuxième set. Les deux ont tiré 37-37 pour un 3-all dans le troisième set avant que le couple indien ne montre sa classe pour percer trois 10 parfaits et un 9 pour sceller le problème dans le quatrième set.

Ce sera leur première finale en duo mixte ensemble alors qu’ils se préparent pour les Jeux olympiques de Tokyo dans moins d’un mois. « Nous avons vraiment très bien tiré. Je suis très heureux. On voulait gagner, car je n’ai jamais été en finale par équipes mixtes (avec Atanu). Je le voulais vraiment », a déclaré Deepika, qui a fait sa dernière apparition lors de la finale du double mixte de la Coupe du monde 2016, après la victoire.

Parlant de leur alchimie, Deepika, qui s’est mariée avec le numéro un indien Atanu en juin 2020 après une parade nuptiale de deux ans, a déclaré : « Vous pouvez dire que nous sommes une équipe spéciale. Nous n’avons aucun problème de communication et de compréhension mutuelle. Mais nous sommes aussi des archers professionnels. » L’octuple championne du monde Deepika a remporté cinq médailles d’argent et trois de bronze dans l’épreuve du double mixte, mais elle n’a pas encore remporté l’or. Atanu et Deepika ont commencé sur une note spectaculaire avec un set consécutif 6 Victoire de -0 sur la Grande-Bretagne classée 12e en huitièmes de finale. En quarts, ils ont pris le dessus sur les États-Unis mieux classés par une marge identique de 6-0.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici