olympien Atanu Das et femme Deepika Kumari disputera les finales individuelles hommes et femmes en arc classique dimanche lors de la première étape de la Coupe du monde de tir à l’arc. L’Inde affrontera les États-Unis dans le match pour la médaille de bronze en arc classique par équipes mixtes. Le Mexique affrontera l’Allemagne pour la médaille d’or. Das a atteint une bonne forme dans les rondes de qualification et s’il continue de performer dimanche, cela lui donnera une chance de remporter une médaille d’or individuelle. Das, classé deuxième dans le peloton, affrontera Angel Alvarado, du Mexique, classé 11e lors de la première demi-finale.

Dans l’autre demi-finale, le Néerlandais Steve Wijler, classé 17e, affrontera Daniel Castro, d’Espagne, au 13e rang.

Les meilleures têtes de série des compétitions masculines et féminines sont sorties tôt. La Mexicaine Ana Vazquez, qui menait la qualification mardi, a été battue par l’Espagnole Ines de Velasco lors d’un barrage au troisième tour. Le champion en titre de la Coupe du monde Brady Ellison a perdu contre le Néerlandais Steve Wijler.

Dans la demi-finale féminine classique, Deepika, classée troisième, affrontera Alejandra Valencia, du Mexique, septième.

Dans l’autre demi-finale, Mackenzie Brown, des États-Unis, classé 8, affrontera Madalina Amaistroaie, de Roumanie, au 20e rang.

