Atalis Bay trop rapide pour les rivaux de Scurry | Nouvelles de course

Atalis Bay a remporté de manière convaincante le prix du pari gratuit Scurry Stakes Listed Coral « Beaten By A Length » à Sandown.

Andrea Atzeni avait le sprinter de Marco Botti bien en vue tout au long – et après avoir pris le contrôle à mi-course, le favori 6-4 n’est jamais apparu sous une menace réelle malgré l’émergence de Warrior Brave du peloton.

Atalis Bay en avait assez sous la manche pour s’imposer par trois quarts de longueur.

Le poulain de Cable Bay a fourni un pointeur aux prétentions de Royal Ascot de Winter Power – qui l’a battu à la deuxième place des Westow Stakes de York le mois dernier – ainsi que de signaler son propre potentiel en tant qu’enfant progressif de trois ans.

L’entraîneur de Newmarket Botti a choisi de cibler cette course de fin de semaine plutôt que de lancer Atalis Bay dans Royal Ascot – et le vainqueur a dûment justifié son jugement.

Le finaliste Warrior Brave était parmi ses poursuivants les plus proches tout au long, mais n’a jamais pu le rattraper – le challenger irlandais Steel Bull restant le meilleur du reste pour terminer troisième, à deux longueurs et demie de plus.

L’entraîneur de Newmarket a déclaré à propos de son vainqueur : « Il a des tonnes de vitesse. Il est devenu de plus en plus rapide depuis qu’il a deux ans.

« Il a cinglé les stalles, et Andrea a dit qu’il était à deux longueurs d’avance. Il a dit qu’il essayait de ne pas aller trop vite.

« J’ai pensé que dans le dernier stade, lorsque les autres chevaux sont venus le défier, il a repris et a couru fortement vers la ligne.

« C’est son voyage – cinq stades sur un terrain rapide. Il ne cesse de s’améliorer. L’année dernière, il était un bon cheval – mais pas à ce niveau – et cette année, je pense juste qu’il est devenu plus fort et est devenu un bon sprinter. »

Après un premier succès au niveau Listed pour Atalis Bay, Botti est naturellement heureux d’avoir contourné Ascot – et attend avec impatience une prochaine montée en classe, avec un retour possible à Sandown pour le Group Three Coral Charge le mois prochain.

Il a ajouté: « Nous aurions pu aller à Royal Ascot – mais il est classé 103, et vous allez perdre beaucoup de poids dans un grand domaine.

« Nous avons donc pensé que cela lui conviendrait très bien tant que le terrain serait bon – et cela a bien fonctionné. »

Quant au prochain mouvement, il a déclaré: « Il y a deux options.

« Il y a un groupe trois ici début juillet. Il doit évidemment affronter les chevaux plus âgés maintenant, ou peut-être que nous allons à Goodwood (King George Stakes) et empruntons cette route.

« Il devra encore s’améliorer en affrontant les chevaux plus âgés, mais il semble aller dans cette direction.

« Il y aurait assez de temps pour participer aux deux courses, mais c’est un cheval qui aime se rafraîchir après une course.

« Nous verrons comment il s’en sortira et garderons un œil sur le terrain – mais c’est bien d’avoir des options. »