Atalanta Flatten Parma revient à la deuxième place de Serie A

Luis Muriel a marqué deux fois alors que l’Atalanta a écarté la relégation de Parme 5-2 pour revenir deuxième de la Serie A dimanche. L’équipe de Gian Piero Gasperini se rapproche d’une troisième saison consécutive de football en Ligue des champions alors qu’elle a deux points d’avance sur Naples, troisième, avec trois matchs à jouer. La Juventus et l’AC Milan sont un autre point derrière l’équipe de Bergame avant de s’affronter plus tard dimanche à Turin. Ruslan Malinovskyi a donné l’avantage à Atalanta à la 12e minute. Muriel et Matteo Pessina sont arrivés après la pause et le Colombien a préparé l’Italien pour la deuxième six minutes plus tard. Muriel a ensuite frappé deux fois en 10 minutes dans le dernier quart d’heure pour porter son total à 21 buts cette saison.

Aleksei Miranchuk a décroché un cinquième dans le temps additionnel après que Juan Brunetta et Simon Sohm aient marqué deux buts en retard pour Parme.

Auparavant, Sassuolo avait maintenu ses espoirs en Ligue Europa avec une victoire 2-1 sur Gênes, avec des buts dans l’une ou l’autre moitié de Giacomo Raspadori et Domenico Berardi.

L’équipe de Roberto De Zerbi est septième, avec un point d’avance sur la Roma qui a relégué Crotone plus tard dimanche.

Cagliari a remporté la bataille avec ses rivaux de relégation Benevento 3-1, pour se déplacer de quatre points de la zone de relégation.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici