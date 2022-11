Atalanta Clash pour tester Naples autant que Liverpool: Luciano Spalletti

L’affrontement de Naples contre l’Atalanta samedi sera un test aussi important que la défaite 2-0 en Ligue des champions à Liverpool en milieu de semaine, les dirigeants de la Serie A tentant de consolider leurs progrès en équipe, a déclaré vendredi le manager Luciano Spalletti.

L’équipe de Naples est sur une série de 12 matchs sans défaite en Serie A cette saison avec 32 points en 12 matchs et, malgré la défaite d’Anfield, elle s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en tant que vainqueur du groupe A.

L’Atalanta est également en pleine forme, n’ayant perdu qu’une seule fois en Serie A, et compte 27 points sur ses 12 matches, un record du club dans l’élite.

Gian Piero Gasperini a pris la relève en 2016 et a mené l’Atalanta à sa première qualification en Ligue des champions en 2019, suivie de deux saisons supplémentaires dans la compétition de clubs d’élite européenne, bien qu’elle n’ait pas réussi à se qualifier pour l’Europe la saison dernière.

« Nous aurons besoin de qualité et de force physique. Ils (Atalanta) ont été façonnés de la bonne manière et puis il y a Gasp qui est un vétéran et un formidable », a déclaré Spalletti aux journalistes.

“A Bergame, il y aura un test très similaire à (Anfield), ce serait une confirmation des étapes que nous avons franchies … mais je suis calme car l’équipe s’est très bien entraînée hier.”

Napoli a déclaré que Khvicha Kvaratskhelia ne jouerait pas samedi en raison de douleurs aiguës au bas du dos après l’entraînement.

Le Géorgien de 21 ans – surnommé “Kvaradona” d’après l’ancien héros du club Diego Maradona – a joué un rôle clé depuis qu’il a rejoint le club à la fin de la saison, marquant six buts et enregistrant cinq passes décisives en championnat.

Spalletti a ajouté que Naples ferait face à de nombreux risques contre Atalanta car leurs joueurs travaillent bien collectivement et son équipe doit être consciente de ses propres forces pour gagner.

“Nous devrons tout faire, interpréter les changements dans le jeu lui-même, et nous avons vu que l’équipe (de l’Atalanta) peut jouer à l’air libre et savoir se comporter dans différentes situations”, a-t-il ajouté.

“Nous devons être à ce niveau si nous voulons avoir des ambitions importantes.”

