ATAI Life Sciences, une société biopharmaceutique soutenue par Peter Thiel développant des médicaments psychédéliques pour traiter la santé mentale, a pris une participation majoritaire dans la société américaine Psyber.

Psyber est une entreprise qui souhaite utiliser des interfaces cerveau-ordinateur pour aider à traiter les personnes souffrant de problèmes de santé mentale.

ATAI, qui se décrit comme une plate-forme de développement de médicaments, a été créée pour acquérir, incuber et développer des psychédéliques et d’autres médicaments pouvant être utilisés pour traiter la dépression, l’anxiété, la toxicomanie et d’autres problèmes de santé mentale.

La société basée à Berlin – fondée en 2018 par les entrepreneurs Christian Angermayer, Florian Brand, Lars Wilde et Srinivas Rao – a annoncé mercredi sa participation majoritaire dans Psyber. Il a refusé de préciser ce qu’il offrait à Psyber en échange de la participation majoritaire.

En théorie, une interface cerveau-ordinateur permet une communication directe entre un cerveau humain et un appareil externe.

ATAI a déclaré que la technologie d’interface cerveau-ordinateur de Psyber, qui en est aux premiers stades de développement, pourrait un jour aider les patients à comprendre l’impact des médicaments sur l’activité de leur cerveau, tout en améliorant également l’efficacité et la sécurité de ses médicaments.

ATAI a déclaré qu’il combinerait le développement de ses composés psychédéliques avec la capacité d’enregistrer l’activité électrique dans le cerveau pour une interprétation en temps réel des états émotionnels, comportementaux et mentaux.

«La combinaison de la médecine et de la thérapie assistée par BCI place le patient fermement dans le siège du conducteur car elle s’adapte aux besoins spécifiques de l’individu», a déclaré David Keene, responsable de la thérapie numérique d’Atai, dans un communiqué.

Prahlad Krishnan, PDG de Psyber, a déclaré que BCI a le potentiel de «changer le monde» tel que nous le connaissons.

«Dans le contexte de la santé mentale, cela ne fait pas exception, car chaque patient inscrit dans une thérapie assistée par BCI aura une plus grande autonomie, toujours plus habilité à changer ses sentiments et ses comportements pour améliorer sa qualité de vie», a déclaré Krishnan.