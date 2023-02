Ata, la mère de Dwayne “The Rock” Johnson, a eu un accident de voiture

Dwayne “The Rock” Johnson s’est rendu sur les réseaux sociaux pour révéler que sa mère Ata Johnson avait été impliquée dans un accident de voiture.

« Dieu merci, elle va bien. Les anges de la miséricorde ont veillé sur ma mère alors qu’elle était dans un accident de voiture tard la nuit dernière. Elle survivra et continuera d’être évaluée. Cette femme a survécu à un cancer du poumon, à un mariage difficile, à une collision frontale avec un conducteur ivre et à une tentative de suicide. C’est une survivante, d’une manière qui rend les anges et les miracles réels. Merci LAPD et LAFD d’être si attentionnés et concentrés. Merci de rester au téléphone et de me parler à travers tout cela. Il me reste un parent, donc si tu as toujours ta mère et ton père, assure-toi de les serrer fort dans tes bras, car tu ne sais jamais quand tu recevras cet appel de 3 heures du matin que nous ne voulons jamais recevoir”, a posté Dwayne “The Rock” Johnson.

