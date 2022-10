ATA Football – Parlons football mondial

ATA Football est l’une des premières chaînes dédiées au football féminin dans le monde. De plus, la chaîne est l’une des chaînes les plus jeunes en termes de contenu de football.

Lancée en septembre 2020, la chaîne a commencé comme un moyen de diffuser le jeu féminin.

Ce n’est un secret pour personne que dans le sport en pleine croissance qu’est le football, la diversité fait son chemin. Le jeu féminin se développe peut-être le plus rapidement de tous les débouchés divers du sport.

ATA Football a commencé aux États-Unis, où le football féminin connaît la croissance la plus rapide. Une grande partie de cela peut être attribuée à l’équipe nationale féminine des États-Unis. Lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2019, 22 % de téléspectateurs américains de plus ont regardé les États-Unis battre le Japon par rapport à la finale masculine de 2018. Certes, cela aide lorsque l’équipe à domicile joue dans le match. Cependant, la statistique représente le football féminin dans son ensemble.

Depuis 1999, lorsque l’USWNT a remporté sa première Coupe du monde féminine, le jeu féminin a explosé. De plus, d’autres pays n’ont pas payé autant en raison de ce côté du jeu.

Heureusement, nous voyons maintenant d’autres pays consacrer plus de ressources au football féminin. À leur tour, les compétitions de clubs et d’autres aspects du football féminin attirent désormais un large public.

Dans l’étape ATA Football, fondée par Esmeralda Negron et Hannah Brown. Avec CBS détenant les droits de la NWSL basée aux États-Unis, il y avait un marché pour d’autres compétitions féminines.

ATA Football n’a pas sa propre chaîne de télévision. Mais son site Web propose des diffusions en direct de jeux. Les jeux du service sont en anglais, vu qu’il s’adresse à un public américain plus anglophone.

Émissions de football ATA

L’une des compétitions de clubs à la croissance la plus rapide du côté féminin est la FA Women’s Super League. De nombreuses équipes qui figurent dans l’équipe masculine de la Premier League ont des équipes féminines qui participent à une saison de championnat. La ligue de 12 équipes comprend des équipes féminines représentant les cinq des six grands traditionnels de la Premier League masculine.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal et Tottenham ont tous des équipes qui s’affrontent. De plus, des équipes comme Leicester City, Everton et Aston Villa sont également en compétition.

Matchs à venir sur ATA Football :

Malgré la ligue relativement nouvelle, les équipes comprennent des joueurs de haut niveau. En regardant sur ATA Football, vous pourrez voir des équipes qui participent à la Women’s Champions League, dont Arsenal, vainqueur en 2007, et Chelsea, finaliste en 2021.

Comme indiqué précédemment, l’USWNT a soutenu la croissance du football féminin dans son ensemble. Actuellement, un certain nombre d’internationaux américains jouent sur ATA Football.

Par exemple, Tobin Heath joue pour Arsenal, et elle a déjà joué pour Manchester United. Zaneta Wyne est la seule autre internationale américaine à faire partie de la formation de Super League féminine avec West Ham United. Cependant, des personnalités comme Christen Press, Alex Morgan, Carli Lloyd et Sam Mewis figuraient toutes dans des équipes.

L’équipe la plus titrée du football féminin interclubs en Europe est Lyon. Les huit fois vainqueurs de la Women’s Champions League évoluent en Division 1 Féminine en France. Le «D1F» figure également sur le site Web d’ATA Football. Alex Morgan, Megan Rapinoe et Lindsey Horan ont toutes effectué des séjours dans la première division française de football féminin. Habituellement, ces femmes vont vers Lyon, qui a un immense soutien pour leur côté féminin.

Chaînes de football

Voici notre liste complète des différentes chaînes de football disponibles :

Un abonnement payant à ATA Football signifie un accès en direct à 45 matchs premium de la FA WSL, ainsi qu’à plus de 30 matchs en direct de D1 Arkema, Primera Iberdola et Frauen-Bundesliga. Les matchs sont disponibles sur ATA Football via un ordinateur de bureau, le Web mobile, une application mobile et des appareils de télévision connectés, notamment Apple TV et Amazon Fire TV.

Au total, les abonnés payants d’ATA Football peuvent regarder plus de 200 matchs féminins en direct des meilleures ligues et clubs du monde entier. De plus, ils ont accès à des événements virtuels, à des formations, à du contenu de partenaires, à des podcasts et à une bibliothèque à la demande des matchs passés.