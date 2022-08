Asus Zenfone 9 se démonte en vidéo

Le Zenfone 9 est le dernier smartphone grand public d’Asus, sans jeu, et l’un des rares à proposer un chipset haut de gamme dans un format très compact. En tant que tel, c’est un appareil intrigant, que nous avons exploré en profondeur dans notre examen. Mais nous n’avons pas littéralement exploré ses profondeurs, en l’ouvrant pour voir tout ce qu’il y a à l’intérieur.

Nous ne faisons pas ce genre de choses, mais la chaîne YouTube Avis sur PBK fait, et il est de retour avec une autre vidéo de démontage / démontage aujourd’hui, mettant en vedette le Zenfone 9 comme vous l’aviez peut-être imaginé. Le téléphone est déchiré en petits morceaux puis assemblé à nouveau, et malgré sa petite taille par rapport à la plupart des appareils de nos jours, les pièces ne sont pas minuscules – elles sont de taille normale. Qui aurait pensé, non?

Pour entrer dans le Zenfone 9, on entre par le dos en plastique, qu’il faut d’abord retirer, puis il y a beaucoup de vis à entretenir, puis, un par un, tous les composants sortent. Au final, le combiné obtient un score de réparabilité de 4,5 sur 10.

Alors que beaucoup de gens vont sur Internet pour dire à quel point ils aiment les petits smartphones, les chiffres de vente ont jusqu’à présent révélé qu’il n’y a vraiment pas beaucoup de ces personnes dans la vraie vie qui achètent réellement de tels téléphones. Peut-être que le Zenfone 9 va changer les choses ? Probablement pas, mais attendons de voir.