Asus Zenfone 9 reçoit maintenant la mise à jour Android 13

En novembre, Asus a dévoilé sa chronologie officielle de mise à jour d’Android 13, et le premier appareil prévu pour l’obtenir était le Zenfone 9, qui devait recevoir le nouveau logiciel en décembre. C’est maintenant arrivé aujourd’hui, avec plusieurs rapports provenant de propriétaires de Zenfone 9 de plusieurs pays. sur Reddit.

Nous pouvons également confirmer que le déploiement est en cours, car l’une de nos unités d’examen a déjà été mise à jour. Contrairement à d’autres sociétés, Asus organise ses déploiements par numéro de série, et non par pays ou territoire, donc c’est essentiellement de la chance – vous ne pouvez pas vraiment anticiper quand le vôtre l’obtiendra. Cependant, il peut être utile de vérifier manuellement, car c’est ainsi que nous l’avons obtenu. Il n’y a pas eu de notification, mais une fois que nous avons vérifié manuellement, nous avons mis à jour instantanément.









Asus Zenfone 9 sous Android 13

La nouvelle version est étiquetée WW_33.0804.2060.65 et inclut le niveau de correctif de sécurité du 5 décembre 2022. Je ne peux pas être plus actuel que ça. ZenUI d’Asus est resté très proche d’Android, en particulier en termes d’apparence, bien qu’il offre quelques ajouts pratiques ici et là. Rien de trop personnalisé, cependant, et la sensation générale de l’interface utilisateur est étrangement similaire à ce que vous obtiendriez sur un Pixel.

Le journal des modifications fait des kilomètres de long, nous ne vous ennuierons donc pas ici. Nous mentionnerons cependant qu’après la mise à jour, un rapide tutoriel vous sera proposé mentionnant certaines des nouvelles fonctionnalités. Cela semble avoir été fait par Google, mais il est impossible de le dire avec certitude.



















Tutoriel Android 13

Il met en évidence la nouvelle autorisation de notification, le copier-coller entre appareils, la confidentialité accrue en ce qui concerne l’accès aux médias des applications, le nouveau lecteur multimédia avec une barre de lecture dansante et des illustrations d’album à affichage complet, et la possibilité d’attribuer différentes langues à différentes applications. .

Les prochains appareils Asus en ligne pour recevoir la mise à jour Android 13 sont les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip, qui l’obtiendront le mois prochain.