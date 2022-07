Asus Zenfone 9 obtient toutes les nouvelles spécifications du téléphone dans une petite taille avec de grandes caméras

Que ce passe-t-il L’Asus Zenfone 9 à 700 $ possède à la fois un petit écran de 5,9 pouces et la dernière puce Snapdragon. Pourquoi est-ce important Le Zenfone est l’un des plus petits téléphones Android actuellement fabriqués et l’un des téléphones les moins chers à inclure le processeur Snapdragon le plus puissant. Et après Alors que les petits téléphones Android seront encore rares à l’avenir, nous nous attendons à ce que la puce Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 soit dans encore plus de téléphones Android au cours du second semestre 2022.

L’Asus Zenfone 9, dévoilé jeudi, peut offrir aux fans de téléphones plus petits toutes les spécifications et la puissance de téléphones phares plus grands et plus chers. Le Zenfone 9 comprend la dernière puce Snapdragon 8 Plus Gen 1, un écran à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz, deux caméras arrière, Android 12, deux haut-parleurs et une prise casque.

J’ai testé la version à 800 $ du Zenfone 9 pendant quelques jours, qui comprend 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le modèle de base à 700 $ est livré avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. À l’international, le téléphone coûte 799 euros, ce qui correspond à environ 670 £ ou 1 170 AU $. Une date de sortie n’a pas encore été annoncée.

Comparaisons avec les 729 $ d’Apple iPhone 13 Mini sont indéniables. Alors que le Zenfone 9 est légèrement plus grand et plus large que le plus petit téléphone d’Apple, les deux incluent le processeur le plus récent et le plus puissant offert – l’A15 Bionic dans le cas de l’iPhone.

Dimensions du Zenfone 9 par rapport à l’iPhone 13 Mini Téléphoner Taille de l’écran Hauteur Largeur Asus Zenfone 9 5,9 pouces 5,76 po (146,5 mm) 2,68 pouces (68,1 mm) Apple iPhone 13 Mini 5,4 pouces 5,18 pouces (131,5 mm) 2,53 pouces (64,2 mm)

La petite taille du Zenfone, ainsi que ses caractéristiques impressionnantes, en ont fait un plaisir à utiliser jusqu’à présent. Le téléphone ressemble à une petite télécommande qui peut gérer tout ce que je lui lance : jeux, photos en mode nuit et appels vidéo. Lorsque je déverrouille le téléphone, il y a même une animation de fond d’écran dynamique qui accentue encore sa vitesse.

L’écran de moins de 6 pouces du Zenfone 9 signifie qu’il s’agit d’une rareté parmi les téléphones Android. Il est incroyablement petit et puissant, fonctionnant sur la puce Snapdragon que l’on trouve principalement dans les téléphones de jeu tels que le 729 $ RedMagic 7S Pro. Bien que le prochain OnePlus 10T inclura également la puce.

Pourtant, le nouveau téléphone Asus manque de plusieurs fonctionnalités que la plupart des autres téléphones à 700 $ ont. Le principal d’entre eux est le manque de recharge sans fil et un calendrier de mise à jour logicielle de plus de deux ans. Un représentant d’Asus a déclaré que les mises à jour logicielles pourraient s’étendre sur deux ans. Mais par rapport aux trois et quatre ans de mises à jour du système d’exploitation Android proposées par Google et Samsung, respectivement, c’est plutôt court.

Mike Sorrentino/Crumpe



Écran rapide, charge rapide

L’écran de 5,9 pouces du Zenfone a une résolution de 1080p et est facile à utiliser d’une seule main. Asus a adapté les paramètres de son interface ZenUI pour rendre l’utilisation à une main encore plus facile : Semblable à la fonction d’accessibilité d’Apple, vous pouvez déplacer la partie supérieure de l’écran vers le bas pour rendre les choses plus faciles à atteindre.

Le taux de rafraîchissement de 120 Hz facilite la navigation dans les applications et les sites Web. Ce taux de rafraîchissement élevé associé à un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz donne l’impression que je survole des tâches. J’ai joué à quelques jeux sur le téléphone – ce qui était légèrement plus difficile sur le petit écran car beaucoup d’entre eux sont conçus pour des téléphones plus grands. Mais la réactivité du téléphone est utile, permettant des temps de réaction plus rapides pendant le jeu.

En termes de durabilité, l’écran est recouvert de Corning Gorilla Glass Victus. Le téléphone a un indice de protection IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Cela signifie qu’il peut survivre en étant immergé dans 1 mètre d’eau pendant 30 minutes.

Bien que je doive encore effectuer des tests de batterie formels, je n’ai pas eu besoin de charger beaucoup la batterie de 4 300 mAh du téléphone. Pendant ma journée d’utilisation la plus active – prendre des photos d’un déjeuner de ramen, regarder des vidéos YouTube tout en lisant des nouvelles, utiliser Google Maps pour aller dans un bar faiblement éclairé où j’ai pris des photos en mode Nuit – la batterie a terminé la journée à environ 50 % .

Asus a déclaré que la batterie devrait durer 1,9 jours. Heureusement, le téléphone est livré avec un chargeur de 30 watts dans la boîte et il existe plusieurs modes d’économie d’énergie dans les paramètres, comme la programmation d’un mode à faible consommation d’énergie pour qu’il fonctionne pendant la nuit.

Mike Sorrentino/Crumpe



Les deux caméras arrière sont correctes

L’arrière du Zenfone 9 est dominé par ses deux caméras arrière. Ils sont assez grands pour être pratiquement une déclaration de conception. Il y a un appareil photo principal de 50 mégapixels avec un stabilisateur de cardan hybride à six axes et un appareil photo de 12 mégapixels avec un objectif ultra large. À l’avant se trouve une caméra selfie de 12 mégapixels.

Les photos prises sous un éclairage moyen sont plutôt bonnes. Jetez un œil à la couleur et aux détails de la photo ci-dessous que j’ai prise de mon déjeuner de ramen.

Mike Sorrentino/Crumpe



Mike Sorrentino/Crumpe



J’ai été très impressionné par le mode nuit du téléphone. Regardez la photo ci-dessous que j’ai prise à l’intérieur d’un bar très sombre. Le mode Nuit du Zenfone rend les images plus lumineuses presque comme s’il y avait un éclairage supplémentaire.

Mike Sorrentino/Crumpe



La caméra frontale est également très bien et capte suffisamment de détails sur les photos. Remarquez le motif sur ma chemise dans la photo selfie ci-dessous. Asus affirme que la caméra frontale a la mise au point automatique la plus rapide actuellement disponible, mais lors de mes premiers tests, elle était moyenne par rapport aux autres téléphones de cette gamme de prix. Les appels vidéo avec la caméra frontale ont également bien fonctionné.

Mike Sorrentino/Crumpe



Téléphone de petite taille avec de grandes performances

Le Zenfone 9 est une excellente option pour ceux qui recherchent un petit téléphone doté de fonctionnalités haut de gamme comme une puce Snapdragon 8 Plus Gen 1 et un écran à taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Le téléphone fonctionne sur 5G et prend en charge les sous-bandes 6 et C.

Si vous envisagez le Zenfone 9, gardez à l’esprit qu’il n’a que deux ans de support logiciel et qu’il manque de charge sans fil et de support mmWave 5G (ce qui est encore rare dans une grande partie des États-Unis). Si vous cherchez un petit téléphone de moins de 500 $, consultez le 449 $ Pixel 6A et son écran légèrement plus grand de 6,1 pouces.