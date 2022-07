Asus Zenfone 9 dévoilé : toujours petit, mais plus rapide, plus durable et avec un meilleur appareil photo

Il y a beaucoup de choses importantes sur ce petit téléphone – l’Asus Zenfone 9 est en fait un peu plus petit que le Zenfone 8, mais il apporte un capteur d’appareil photo plus grand, une batterie plus grande, un grand VC pour le chipset, etc.

Le téléphone de la série 9 mesure 146,6 x 68,2 x 9,5 mm et pèse 165 g, ce qui en fait l’un des plus petits produits phares d’Android. Ce n’est pas un mini, mais il a du punch. Il est alimenté par le nouveau chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et Asus a remplacé le caloduc du Zenfone 8 par une grande chambre à vapeur pour le garder au frais.

Il existe trois configurations de mémoire : 8/128 Go, 8/256G2B et 16/256 Go (RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1). Il n’y a pas de fente pour carte microSD (il n’y en avait pas non plus l’année dernière). Le téléphone est lancé avec Android 12 presque en stock et recevra 2 mises à jour majeures du système d’exploitation et au moins 2 ans de correctifs de sécurité.

Pour en revenir un peu au corps, le châssis central est en aluminium. Le dos est fait d’un matériau polymère plus difficile à rayer que le plastique et plus résistant aux éclats que le verre. Le téléphone est classé IP68 pour la résistance à la poussière et à l’eau, l’avant est protégé par Gorilla Glass Victus.

L’écran de 5,9 pouces utilise un panneau OLED HDR10+ de Samsung avec une résolution de 1 080 x 2 400 pixels (20:9, 445ppi). Il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz (avec des options de 90 et 60 Hz) et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Il s’agit d’un écran lumineux, culminant à 1 100 nits et offrant 800 nits à 100 % APL (c’est-à-dire un écran entièrement blanc).

Asus a calibré l’écran à deux niveaux de luminosité différents pour garantir une image de haute qualité à tout moment (deltaE moyen





Le Zenfone 9 utilise trois capteurs Sony pour ses caméras. Le module principal à l’arrière est équipé du 50MP IMX766 (1/1.56″, 1.0µm pixels). Ce module dispose d’un stabilisateur de cardan hybride à 6 axes qui est trois fois plus efficace que l’OIS ordinaire. Il n’y a pas de téléobjectif sur ce téléphone, mais l’IMX766 peut faire un zoom sans perte 2x (à une résolution de 16MP).

La caméra secondaire est un module ultra large de 113° basé sur le 12MP IMX363 (1/2,55″, 1,4µm). Celui-ci dispose également d’une mise au point automatique pour pouvoir prendre des photos macro (à 4 cm) et il dispose également d’un EIS avancé pour une stabilisation hyperSteady. La caméra principale peut enregistrer des vidéos à 8K 24fps avec EIS et 4K à 60fps avec EIS. La caméra frontale de 12MP (IMX663, 1/2,93″, 1,22µm) dispose également d’une mise au point automatique, Dual PDAF en fait, de sorte qu’elle peut capturer des selfies nets et des vidéos 4K à 30fps (ou 1080p à 60fps).

Asus prend l’audio au sérieux et a donc combiné le matériel Qualcomm avec le réglage Dirac. Il y a deux haut-parleurs à bord. Celui du bas a une conception à 7 aimants (12x16mm), celui du haut est un haut-parleur à 3 aimants (10x12mm). Chacun a un ampli Qualcomm Aqstic (WSA8835). Il y a une prise casque 3,5 mm à bord, mais si vous préférez passer au sans fil, aptX HD et Adaptive sont pris en charge, ainsi que LDAC et AAC. Vous avez accès à quatre styles audio de Dirac et à un égaliseur 10 bandes. Des données de configuration sur mesure sont disponibles pour la plupart des écouteurs Asus afin que vous puissiez obtenir le meilleur son du téléphone et des écouteurs.

Comme promis, la batterie est assez grande, à 4 300 mAh, elle a 300 mAh de plus dans son réservoir que la batterie Zenfone 8 (également, le Galaxy S22 de taille similaire a une batterie de 3 700 mAh). Cela vous donne la liberté de ne pas tout utiliser – vous pouvez régler la charge maximale à 90 % ou 80 %. Ce dernier réduira la dégradation de la batterie, seulement 7% après 500 cycles au lieu de 15% si vous la chargez à fond.

Vous pouvez faire plus pour la batterie. Le téléphone est livré avec un HyperCharger de 30 W (il prend en charge USB Power Delivery 3.0 PPS), mais vous pouvez basculer entre les modes Steady et Ultra Steady, qui limitent la puissance de charge à 18 W et 10 W, respectivement. Cela abaisse les températures et prolonge encore la durée de vie de la batterie. Asus promet près de 2 jours d’autonomie et c’est avec beaucoup d’appels téléphoniques (90 min), des centaines de SMS, de la musique en streaming pendant plus d’une heure, regarder des vidéos YouTube et TikTok, jouer pendant une heure, prendre des photos et enregistrer vidéos chaque jour.

Le Zenfone 9 déplace le lecteur d’empreintes digitales de sous l’écran vers le côté du téléphone. Cela lui permet d’agir comme un bouton intelligent. Par exemple, vous pouvez faire défiler vers le haut ou vers le bas en balayant vers le haut ou vers le bas. Vous pouvez également définir des actions personnalisées pour un double appui ou un appui long.

Le téléphone prend une page du livre de jeu ROG avec Game Genie. Il vous permet de bloquer les notifications, mais il vous permet également d’avoir n’importe quelle application flottant sur le jeu si vous avez besoin de répondre ou de vérifier quelque chose. Le Genie peut afficher les FPS du jeu, l’autonomie restante estimée de la batterie, les températures du système et plus encore. Il peut également purger les applications d’arrière-plan de la RAM si nécessaire. Il dispose d’un enregistreur d’écran intégré pour capturer votre gameplay et il peut également vous aider avec une fonction macro qui peut automatiser une séquence complexe d’actions tactiles. Si vous êtes vraiment coincé, vous pouvez également faire une recherche sur Internet ou parcourir YouTube pour un guide, le tout sans quitter le jeu.

Asus a mis en place un package de vente au détail supérieur à la moyenne. Vous obtenez l’adaptateur et le câble HyperCharge 30 W, ainsi qu’un étui de protection. L’emballage est fabriqué à partir de papier recyclé avec de l’encre de soja et utilise un design non adhésif.

D’accord, combien ? L’Asus Zenfone 8 commencera à 800 € pour le modèle 8/128 Go (le prix exact dépend de la TVA locale). Il sera d’abord disponible en Europe, à Hong Kong et à Taïwan, puis il se dirigera vers l’Amérique du Nord, le Japon, l’Indonésie et certaines parties de l’Amérique du Sud.





















Asus Zenfone 9 en noir minuit, blanc clair de lune, bleu étoilé et rouge coucher de soleil

Il n’y a pas de modèle Flip, du moins pas encore – si vous voulez quelque chose de plus grand, il y a toujours le ROG Phone 6.

Avant de conclure, Asus a également dévoilé une série d’étuis baptisés ensemble d’accessoires Connex. Ceux-ci permettent d’y attacher des accessoires, par exemple une béquille qui est programmée pour lancer automatiquement YouTube lorsqu’elle est ouverte (vous pouvez passer à une autre application à partir des paramètres). Il existe également le porte-cartes Connex, qui contient des cartes de visite.

Il y a aussi le Smart Backpack Mount. Celui-ci se fixe sur la bandoulière de votre sac à dos et maintient le téléphone stable (grâce à une base magnétique) afin que vous puissiez l’utiliser comme caméra d’action. Si vous avez besoin de vérifier la carte ou quelque chose, le téléphone est sur une lanière rétractable, vous pouvez donc le tirer, l’utiliser et le laisser revenir sur votre épaule.