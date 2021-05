Asus Zenfone 8 pourrait arriver en 8z en Inde

La série Asus Zenfone 8 était censée faire ses débuts en Inde plus tôt cette semaine, mais cela ne s’est pas produit depuis que le lancement a été reporté en raison de la situation actuelle du COVID-19 dans le pays d’Asie du Sud. On ne sait pas quand les Zenfone 8 et 8 Flip arriveront en Inde, mais chaque fois qu’Asus introduira le duo dans le pays, le vanilla 8 pourrait être appelé le 8z.

La raison en est que la variante indienne du Zenfone 8 avec le code de modèle I006D est apparue dans la liste des appareils compatibles avec Google Play sous le nom de « ASUS 8Z ». Le 8 Flip, en revanche, n’est pas répertorié comme 8z Flip, mais ce ne sera pas une surprise si Asus lance le 8 Flip en tant que 8z Flip en Inde.

Il n’y a pas encore de mot d’Asus sur le nom de ses derniers produits phares en Inde. Cependant, en 2019, Asus a lancé le Zenfone 6 en tant que 6z en Inde à la suite d’une décision de justice qui empêche le fabricant de téléphones taïwanais d’utiliser la marque « Zenfone » dans le pays, nous pourrions donc voir Asus abandonner à nouveau le surnom de Zenfone de son smartphones en Inde.



Asus Zenfone 8 Flip (à gauche) avec Zenfone 8 (à droite)

En attendant plus d’informations sur la dénomination, les prix et la disponibilité de la gamme Zenfone 8 en Inde, vous pouvez lire notre critique écrite détaillée du Zenfone 8 ici et la critique du Zenfone 8 Flip ici.

